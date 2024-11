José Heitor Silva, fundador da Lojacorr, concorre a empresário do ano

José Heitor Silva, fundador da Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros do país, está entre os nomes indicados ao prêmio de Empresário do Ano no Prêmio Líderes, uma das maiores premiações de empreendedorismo e reconhecimento econômico do Paraná que valoriza empresas e personalidades de destaque no estado e que impulsionam a economia por meio da inovação, responsabilidade social e liderança em seus segmentos.

O processo de premiação é dividido em 14 categorias: Melhores empresas: Varejo, Indústria, Agronegócio, Serviços, Franchising, Real Estate/Imobiliário, Inovação e ESG (Governança, Responsabilidade Ambiental e Responsabilidade Social). Categoria especial: Hors Concours e a categoria de Destaques individuais: Jovem Empresário(a), Empresária do Ano e Empresário do Ano, categoria em que José Heitor Silva foi indicado.

A premiação possui quatro fases. Na primeira, foram indicadas empresas e empreendedores e as 10 empresas que tiveram mais indicações entraram para a votação popular que já está aberta e segue até o meio-dia do dia 12 de novembro. Já a terceira fase, envolve a apuração dos votos (dia 13) e a divulgação dos finalistas (dia 14) que serão as três empresas e empresários com maior número de votos validados pelo Comitê de Gestão. E, na última fase, é a premiação que deve ocorrer na segunda quinzena ainda neste mês de novembro.

A participação de José Heitor Silva entre os concorrentes mostra seu papel de impacto no setor de seguros, alinhando-se ao propósito do Prêmio Líderes de valorizar as contribuições para o desenvolvimento empresarial no estado.

O voto é único e é considerado somente uma resposta por CPF. Para votar, até dia 12/11 às 12h clique aqui e acesse o link.

Início da trajetória no mercado de seguros

Natural de Sant’Ana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Silva é um exemplo de perseverança e dedicação. Desde jovem, trabalhou em diversos ofícios, começando a vender alimentos na porta de um quartel aos oito anos. Sua curiosidade e determinação o levaram a atravessar a fronteira para adquirir produtos e revender em sua cidade, experiência que moldou sua visão de negócios.

Aos 19 anos, em 1964, iniciou sua carreira na Atlântica Boa Vista, em um período desafiador para a economia brasileira. Durante esse tempo, começou a interagir diretamente com corretores, atuando na área de acerto de contas e gerenciando prêmios e comissões, ainda em um ambiente de papel e caneta.

Fundação da Lojacorr

Com uma bagagem rica de experiências, Silva percebeu a importância de ouvir os corretores e colocar suas necessidades no centro das ações da empresa. Essa visão foi determinante na fundação da Lojacorr, que se destaca pela valorização do corretor de seguros.

A Lojacorr cresceu sob sua liderança, refletindo seu propósito com a profissão e a comunidade.

Além de sua atuação na Lojacorr, Silva foi superintendente da sucursal gaúcha da União de Seguros e membro da Associação Brasileira de Gerência de Risco (ABGR). Em 2019, ele se formou pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, conquistando ainda mais reconhecimento.

Legado e família

Silva é pai de três filhos, dois dos quais, Marlise e Diogo, seguiram os passos do pai na carreira securitária. Seu legado vai além do ambiente profissional. Suas experiências e valores familiares moldaram a maneira como ele lida com colegas e clientes.

Com sua trajetória, ele representa a essência da Lojacorr, que continua a crescer e se adaptar às necessidades do mercado.