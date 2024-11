Loja do Mecânico escolhe 180 seguros para impulsionar vendas de garantia estendida

A Loja do Mecânico, plataforma omnichannel de vendas de máquinas e ferramentas da América Latina, anuncia uma parceria com a 180 Seguros. A Loja do Mecânico planeja expandir sua presença física, aumentando de 18 para 70 lojas até 2028.

Em seu processo de análise, a Loja do Mecânico priorizou parceiros que viabilizassem uma integração ágil com os diferentes modais de venda, loja, e-commerce e call center, e apresentassem uma Stack de tecnologia que permitisse a ampliação da oferta de seguros e o uso de Inteligência Artificial para otimização de processos operacionais e da performance de vendas, em particular no e-commerce, principal modal de venda da companhia.

“Fomos pioneiros na venda de garantia estendida no segmento de máquinas e ferramentas e entendemos que era hora de nos reestruturar para alcançar voos maiores na venda de seguros. Queríamos um parceiro que mantivesse um elevado nível de atendimento aos nossos clientes, que estivesse alinhado com a nossa proposta de omnicanalidade e também nos oferecesse uma plataforma robusta para ampliar o número de SKUs cobertos e o nosso portfólio de seguros de forma mais ampla”, destaca Leandro Inagaki, head de serviços financeiros da Loja do Mecânico.

“Com a 180 Seguros, construímos uma jornada de vendas que integra lojas físicas, e-commerce e call center de uma forma muito atrativa. Estamos muito confiantes que iremos aumentar significativamente as vendas de garantia estendida. Com o suporte da 180 Seguros, lançar novos produtos se torna muito mais simples e já temos isso bem encaminhado em nosso pipeline”, complementa.

Tecnologia 180 Seguros

A 180 Seguros, fundada em 2020 por Mauro Levi D’Ancona e Franco Lamping, tem se destacado no mercado por sua abordagem tecnológica avançada no desenvolvimento de soluções de seguros. A Seguradora oferece uma infraestrutura completa que permite a integração eficiente de seguros à jornada de compra dos clientes.

Sua plataforma tecnológica foi desenvolvida internamente para proporcionar uma implementação rápida e garantir excelência operacional. Um diferencial é a plataforma de treinamento desenvolvida pela 180 Seguros especificamente para os vendedores da Loja do Mecânico. Esta ferramenta mobile, equipada com um chatbot baseado em Inteligência Artificial, permite aos vendedores esclarecer dúvidas sobre seguros em tempo real, proporcionando mais agilidade e autonomia no atendimento ao cliente.

Outro exemplo de avanço tecnológico realizado pela 180 Seguros é a precificação dinâmica e plataforma de testes A/B, permitindo à Loja do Mecânico otimizar continuamente suas ofertas de seguros. Estas inovações ajudam a impulsionar as vendas durante campanhas promocionais, onde o valor do seguro pode acompanhar dinamicamente o preço do produto.

Mauro Levi D’Ancona, CEO da 180 Seguros, destaca: “Nossa missão é transformar o mercado de seguros no Brasil por meio da tecnologia. O varejo é um dos principais canais de vendas de seguros do Brasil e esta parceria exemplifica como nossa plataforma pode ser aplicada em diversos setores, oferecendo soluções customizadas e eficientes para necessidades de cada cliente.”

Com a parceria, a 180 Seguros adiciona o seguro de garantia estendida ao seu portfólio, que já inclui o seguro residencial, imobiliário, prestamista, acidentes pessoais e carteira protegida.