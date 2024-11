Affinity tem novos executivos para região sul

A Affinity Seguro Viagem anunciou um importante reforço em sua operação no Rio Grande do Sul, reafirmando seu compromisso com o crescimento na região. A contratação de três novos executivos integra a estratégia da empresa para consolidar sua presença e ampliar parcerias com agências de viagens locais.

De acordo com Marilberto França, CEO da Affinity, a iniciativa reflete o foco em oferecer soluções inovadoras e competitivas para o mercado: “Queremos convidar as agências de turismo do Rio Grande do Sul a conhecerem nossas soluções em seguro viagem. Temos preços atrativos, um atendimento ágil e uma equipe altamente qualificada, pronta para apoiar nossos parceiros e garantir a melhor experiência aos seus clientes.”

Sob a liderança da experiente Sandra Bittencourt, gerente setorial da empresa, a nova equipe chega com energia renovada e metas ambiciosas. “Estamos vivendo um período de renovação e crescimento. Conto com uma equipe extremamente qualificada e cheia de energia para fortalecer nossa marca no Rio Grande do Sul. Vamos oferecer condições competitivas e suporte diferenciado para as agências de viagens”, destaca Sandra.

NOVOS EXECUTIVOS COMERCIAIS

Com uma trajetória diversificada no mercado de turismo, Fábio Leistner acumula experiências em consolidadoras como Flytour e Esferatur, além de passagens em operadoras renomadas como Abreu e Orinter. Ele se diz entusiasmado com a oportunidade de se especializar neste segmento. “É um desafio focar em um único produto, mas acredito que essa abordagem mais assertiva nos trará grandes resultados”, afirma o novo executivo comercial.

Quem também chega para somar é Wagner Kucharski, trazendo no currículo uma sólida experiência em operadoras, sendo responsável pela a expansão da Redetur como gestor comercial. Agora, ele encara o desafio de desenvolver uma carteira de clientes ainda inexplorada pela Affinity no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina. “Nosso objetivo é ocupar espaços onde a Affinity ainda não atua, oferecendo suporte e soluções que se destaquem no mercado”, explica Wagner.

Por fim, com 27 anos de mercado, Günther Klein é um rosto conhecido no setor, tendo atuado em empresas como a Incomum Operadora e Nauticomar, onde liderou operações no Sul e em São Paulo. Segundo ele, o grande diferencial da Affinity está no suporte ao cliente e nas ferramentas que a empresa oferece. “O backoffice da Affinity proporciona uma experiência única, diferente da concorrência, com resultados mais eficazes e negociações mais competitivas”, destaca.



CONTATOS DA EQUIPE:

Sandra@affinityseguro.com.br / (51) 98207-0216

Gunther@affinityseguro.com.br / (51) 99338- 4848

Fabioleistner@affinityseguro.com.br / (51) 99106-0695

Wagner@affinityseguro.com.br / (51) 98203-8318