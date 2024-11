Unimed quer aperfeiçoar experiência do cliente

A Unimed do Brasil promove, hoje e amanhã (25 e 26 de novembro), o 4° Encontro da Marca, Mercado e Experiência do Cliente, no Distrito Anhembi, na capital paulista. Com o tema central “A jornada do cliente como pilar estratégico da Unimed”, o evento discute tendências e práticas que contribuem para o desenvolvimento de uma abordagem de negócios centrada no cliente.

A programação conta com conteúdos, vivências de mercado e cases de sucesso, além de uma feira de negócios com parceiros da marca. Na ocasião, lideranças e profissionais de referência das áreas de Comunicação, Desenvolvimento de Mercado, Experiência do Cliente, Marketing e Ouvidoria compartilharão seus conhecimentos e suas vivências com colaboradores e lideranças das cooperativas e empresas que compõem o Sistema Unimed.

Já estão com presença confirmada, como palestrantes, Caio Almeida, especialista em estratégia de marca e experiência do cliente; Rafael Sbarai, expert em inovação e transformação digital; Rita Midori, executiva de Comunicação Institucional da Azul Linhas Aéreas e referência em experiência do cliente; e João Branco, professor da StartSe, com mais de 20 anos de experiência em marketing.

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, destaca que ter o cliente no centro da atenção foi fundamental para construir uma relação de confiança duradoura. “Há mais de 56 anos, a Unimed coloca o bem-estar e a qualidade de vida dos beneficiários como o seu propósito. As necessidades e expectativas dos consumidores estão em constante evolução, e entender esse movimento é essencial para oferecer produtos e serviços que realmente façam a diferença na vida dos nossos clientes”, afirma.

Durante o evento, ainda serão divulgados os ganhadores do Prêmio Unimed de Comunicação e Marketing, que reconhece as melhores iniciativas do Sistema Unimed em novas categorias, e realizada a celebração do Programa Ouvidoria de Excelência.