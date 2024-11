Centauro Seguradora lança novo Acesso Corretor para facilitar o dia a dia dos parceiros

A Centauro Seguradora, especialista em seguro de pessoas, acaba de lançar a nova versão do Acesso Corretor, área exclusiva dos parceiros da companhia.

Benedito Martins, gerente sênior de projetos e negócios da Centauro, tem como uma de suas missões na companhia identificar as dores dos corretores parceiros e focar na entrega de inovação e facilidades.

“Nosso compromisso é oferecer as melhores ferramentas e soluções e, claro, melhorar a experiência dos corretores aqui na Centauro. Por isso, desenvolvemos o novo Acesso Corretor, uma plataforma desenhada para ser ainda mais estratégica e analítica”, declara. “Agora, o corretor terá uma visualização aprimorada dos dados, permitindo decisões mais assertivas e, consequentemente, melhor desempenho na performance de vendas”, garante.

A nova plataforma traz aos corretores de seguros: dashboard de vendas com resumo de sua performance de maneira clara e objetiva; funil de vendas interativo, permitindo acesso a cada etapa de suas vendas em poucos cliques; visualização do status dos pedidos com agilidade e praticidade; ferramenta de cálculo integrada, permitindo cálculos rápidos, eficientes e integrados otimizando o tempo; e apoio às vendas com disponibilização de todos os materiais de marketing, produtos e técnicos.

A diretora de Produtos e Operações da companhia, Regina Hoinatski, comenta que a Centauro está constantemente buscando soluções confiáveis e duradouras para os clientes e parceiros corretores de seguros.

“O novo Acesso Corretor reforça o nosso compromisso em trazer ferramentas inteligentes, ajudando o corretor a ser mais produtivo e proporcionar uma experiência ainda melhor para seus clientes. Juntos, seguimos inovando e buscando um futuro mais protegido”.

A Centauro recebeu um excelente retorno dos corretores de seguros parceiros. A corretora de seguros Janaina Aro, da Roland Corretora de Seguros, parabeniza a companhia pelo novo portal. “O acesso foi ótimo. Gostei bastante da parte dos produtos, onde discrimina as coberturas dos planos individuais e coletivos, e ao mesmo tempo já pode simular ali do lado, ficou bem fácil mesmo. Também gostei bastante do material de marketing, as lâminas para nossa divulgação também ficaram bem bacanas. Parabéns!”.

Para Elaine Cristina dos Santos, da Brasan Corretora de Seguros, ficou ótima a comunicação com o corretor. “Gosto bastante da entrada com o dashboard como está, no formato de gráfico. Bato o olho e consigo ver todo o meu ano e as minhas fragilidades nos meses, podendo entender o que aconteceu, o que falta para bater a meta e melhorar para as próximas”, relata.

O corretor parceiro pode acessar agora mesmo seu perfil e navegar pelo novo Acesso Corretor. Quem ainda não é cadastrado, pode entrar em contato com a equipe comercial da seguradora para realizar seu cadastro e ter acesso a essa nova experiência.