Fundación Mapfre e Vivenda da Criança unidas em projeto de ensino infantil em Parelheiros

A fim de impulsionar a educação no Brasil, em conjunto com atividades que fortalecem a cidadania, a Fundación Mapfre e a Vivenda da Criança se unem em parceria para o desenvolvimento do projeto “Vivendo Educação”. Nele, a instituição e a associação irão oferecer para 180 crianças de Parelheiros, segundo maior distrito do município de São Paulo (SP), um atendimento especializado durante o contraturno escolar com atividades que visam estimular o protagonismo e a autonomia de crianças e adolescentes.

Com início neste 2º semestre de 2024, o “Vivendo Educação” atuará com jovens de 06 a 15 anos, oferecendo intervenções pautadas em experiências lúdicas, com foco nas ações esportivas, musicais e de alfabetização, que compreendem a prática da leitura, da escrita e do ensino da matemática. As atividades acontecem duas vezes por semana, em duas opções de turno: matutino e vespertino.

“Na Fundación Mapfre, temos como missão contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Parcerias como esta, com a instituição Vivenda da Criança, em um projeto tão especial, impulsionam ainda mais o nosso objetivo. Juntos, iremos contribuir para o desenvolvimento educacional, social e cultural de crianças e jovens de Parelheiros, na extrema zona Sul de São Paulo”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

Vivenda da Criança

Fundada em 1989 por Yvone Venditti, a Vivenda da Criança nasceu como um lar para meninos em situação de risco em Parelheiros, uma das principais periferias de São Paulo. Aos poucos, a associação foi evoluindo e, em 2005, inaugurou o Centro da Juventude, criado inicialmente para desenvolver atividades junto a adolescentes e que, depois, passou a contar com outras importantes iniciativas. Hoje, a Vivenda da Criança já atende mensalmente mais de 4 mil pessoas da região, atuando especialmente no desenvolvimento educacional e social de crianças e jovens.

“Estamos muito felizes e animados com essa parceria da Fundación Mapfre. O projeto ‘Vivendo Educação’ é muito significativo para nós porque vai de encontro com a nossa missão. E é por meio do acesso de crianças e adolescentes em diferentes áreas do conhecimento que promovemos um futuro melhor, mais justo e mais igualitário”, comenta Simone Rezende, porta-voz da Vivenda da Criança.

Entre suas estruturas, a associação conta com o CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo), que capacita profissionalmente 320 jovens e adultos de 15 a 59 anos, o SASF (Serviço de Assistência Social à Família), que desenvolve proteção social básica para as 1.000 famílias em situação de risco e de vulnerabilidade social, o SAICA, que acolhe e garante proteção integral à 30 crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e de abandono, e o CCA (Centro da Criança e do Adolescente), onde o projeto em parceria com a Fundación Mapfre está alocado, que atua no contraturno escolar de 180 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.

Conheça mais informações sobre o projeto “Vivendo Educação”, uma parceria entre a Fundación Mapfre e a Vivenda da Criança, no Instagram da instituição: @fundacionmapfrebrasil.