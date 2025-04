“O corretor de seguros deve se qualificar continuamente”

Em noite de celebração pelos 66 anos de atividades ininterruptas, o Clube dos Seguradores da Bahia recebeu cerca de 500 convidados no dia 3 de abril, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. Além da palestra da CEO da SulAmérica, Raquel Reis, o evento contou com a presença dos executivos das seguradoras, das lideranças das entidades representativas e autoridades políticas, como o vereador Alberto Braga e o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado.

Durante a solenidade, o presidente Dórea, reforçou a importância da qualificação dos corretores de seguros. “O corretor de seguros precisa estudar, se preparar e investir na sua capacitação, porque o mercado de seguros é dinâmico. E tudo muda, em fração de segundos. Precisamos alcançar nossas metas planejadas, conduzir os negócios em larga escala, mas reitero que, sem conhecimento não só sobre produtos e serviços, mas enxergar as tendências como um novo horizonte a ser explorado, é essencial, a todo instante”.

Em seguida, o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, anunciou o apoio à realização de um congresso norte/Nordeste, nos dias 12, 13 e 14 de março de 2026, no Centro de Convenções Salvador. “Esse encontro com a categoria vai marcar uma nova era, porque conseguimos integrar as regiões Norte e Nordeste. Passa a ser uma oportunidade grandiosa de passarmos os dias com corretores e seguradoras, debatendo temas relevantes para o nosso setor”. Na sequência, Josimar Antunes, presidente do Sincor-BA, convidou os associados do clube para participarem do evento como congressistas, no próximo ano.

Crescimento no setor de Saúde na região

Raquel Reis, CEO da SulAmérica, apresentou a gestão estratégica da corporação com Jefferson Klock, vice-presidente de operações da companhia.

Em 2024, a seguradora comercializou o seguro saúde para 129 mil beneficiários, 96 mil vidas no odonto e ampliou a rede hospitalar em Salvador, com os hospitais São Rafael, Aliança e Cardio Pulmonar, e obteve um crescimento de 7,5% de segurados na região.

A executiva apontou os desafios do setor e encerrou sua apresentação, com uma frase reflexiva: “Não existe uma bala prata para a saúde suplementar. A sustentabilidade do setor depende de todos nós”.