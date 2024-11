Chubb fortalece liderança para operações na América Latina

A Chubb (NYSE: CB) anunciou duas nomeações que fortalecem a estrutura de liderança da empresa na América Latina: Mario Romanelli como presidente regional da América do Sul e Diego Sosa como presidente regional da América Latina do Norte. Com efeito imediato, tanto Mario quanto Diego se reportarão a Paul McNamee, vice-presidente executivo do Grupo Chubb e presidente da Chubb Overseas General Insurance.

Romanelli liderará o escritório regional em Miami, assim como as operações da Chubb na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Sosa continuará liderando as operações da Chubb no México, no Caribe e na América Central, assim como seu negócio no Panamá e em Porto Rico.

“Estou entusiasmado em anunciar a promoção de dois de nossos líderes mais experientes, comprovados e bem-sucedidos para acelerar o crescimento que estamos vivendo em toda a região. Mario e Diego nos permitirão continuar avançando com todas as capacidades da Chubb, oferecendo foco ainda mais intenso em qualidade de serviço para nossos clientes e parceiros de negócios de linhas comerciais e de consumo.”, disse Paul McNamee.

Federico Spagnoli, que anteriormente ocupava o cargo de presidente Regional da América Latina, deixará a Chubb para se dedicar a novos projetos.