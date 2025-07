CCS-RJ recebe a Justos para apresentação de novo produto

O Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) recebeu o CEO e cofundador da Justos Seguros, Dhaval Chadha e a gerente comercial Rio de Janeiro da seguradora, Pauline Sant’Anna no dia 11 de junho, para evento de apresentação do Justos Anual, nova solução oferecida pela insurtech voltada para o segmento de auto. O produto visa atender o segurado que deseja ter a possibilidade de pagar o prêmio em um menor número de parcelas e com descontos para pagamento à vista.

O encontro aconteceu na sede do Clube, no Centro do Rio, e foi realizado em duas turmas, uma pela manhã e outra durante a tarde, contando com cerca de 150 participantes, entre corretores e assessorias, proporcionando assim uma experiência mais próxima e interativa. “A parceria com o CCS-RJ fortalece a presença da Justos no mercado carioca e reforça nosso compromisso com o corretor de seguros como protagonista da distribuição. Estarmos entre os patrocinadores do Clube é uma forma de investir em relacionamento, troca e valorização dos profissionais da região”, enfatiza Pauline Sant´Anna, gerente comercial Rio de Janeiro da Justos.

Entre os diferenciais do produto estão: avaliação de direção via telemetria (a dirigibilidade é avaliada pelo app e pode gerar até 30% de desconto na mensalidade para quem dirige bem); cashback mensal com o Clube Justos (motoristas com boa dirigibilidade acumulam pontos que podem ser trocados por benefícios em parceiros); assistência 24h com guincho de quilometragem ilimitada, com acompanhamento do guincho em tempo real; abertura de sinistro por voz via app em até quatro minutos; vistoria digital com apenas cinco fotos e análise em até uma hora, disponível 24h por dia, sete dias por semana.

Para Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ, o modelo favorece jovens, motoristas prudentes, quem busca melhoria contínua e consumidores digitais, sem abrir mão de proteção completa. “Além de não considerar o CEP do motorista o que também favorece os clientes em regiões onde o preço das seguradoras tradicionais costuma ser muito elevado”, ressalta.