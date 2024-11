Allianz Trade lança solução para acelerar transição sustentável

A Allianz Trade apresenta o Surety Green2Green, uma solução voltada para acelerar a transição sustentável da economia global. Através deste produto, a Allianz Trade possibilita que seus clientes se envolvam em projetos de tecnologias de baixo carbono e de energias renováveis, emitindo apólices de seguro garantia que asseguram a execução adequada desses projetos.

O valor dos prêmios recebidos é mantido como investimento em títulos verdes certificados, criando um modelo circular que promove continuamente o progresso da sustentabilidade.

Um avanço na jornada de sustentabilidade da Allianz Trade

Com base em anos de comprometimento com a sustentabilidade, o Surety Green2Green é um testemunho da liderança da Allianz Trade na promoção da transição sustentável. Alinhada à sua empresa-mãe, o Grupo Allianz, a companhia tornou a sustentabilidade um componente central de sua estratégia de negócios e operações. O lançamento deste produto marca mais um marco nos esforços da Allianz Trade para alinhar segurança financeira com princípios de sustentabilidade.

“Como seguradora e facilitadora do comércio global, estamos em uma posição única para ajudar empresas e a economia como um todo a crescer de forma mais sustentável. Por isso, visamos liderar pelo exemplo, e reduzir a pegada de carbono de nossas próprias operações. É por isso que buscamos difundir uma mentalidade sustentável em todas as etapas da nossa organização. É por isso que buscamos direcionar a descarbonização de nossos portfólios. E, no final das contas, é por isso que buscamos lançar soluções inovadoras e sustentáveis que promovam uma transição para baixo carbono”, descreve Piril Kadibesegil Yasar, Head de Sustentabilidade da Allianz Trade.

Apoiando o avanço de tecnologias de baixo carbono e de energias renováveis

Um seguro garantia apoia e assegura as obrigações contratuais que uma empresa assumiu com um cliente, fornecedor ou organização pública. Portanto, como especialista em seguro garantia, a Allianz Trade protege financeiramente os parceiros comerciais de seus clientes contra qualquer perda decorrente de atrasos ou execução incompleta das obrigações.

O Surety Green2Green segue essa mesma lógica: sem os seguros, muitos projetos sustentáveis enfrentariam riscos financeiros significativos e barreiras legais, e talvez nem chegassem a se concretizar.

“O processo é simples. Quando um projeto alinhado com nossos padrões de tecnologia de baixo carbono é identificado, ele passa por uma avaliação rigorosa conduzida por nossos especialistas em sustentabilidade. Se ele atender aos nossos critérios, os prêmios que ganhamos com essa transação são mantidos como investimentos em títulos verdes certificados. Dessa forma, criamos um ciclo de benefícios: emitimos títulos que garantem o sucesso do projeto de baixo carbono e alimentamos a transição sustentável da economia em geral. Nossa empresa-mãe, o Grupo Allianz, certificou essa solução como sustentável, demonstrando o impacto positivo esperado”, explica Soenke Schottmayer, Head Comercial – Global Surety da Allianz Trade.

Da energia renovável e a geração de calor à remoção de carbono e à construção verde, os seguros garantia da Allianz Trade já estão fazendo a diferença. Na Alemanha, elas apoiam um importante projeto de linha de transmissão de energia que promete abastecer mais de 2 milhões de pessoas. Com o lançamento do Surety Green2Green, a Allianz Trade visa duplicar essa abordagem e ampliar suacapacidade de apoiar esse tipo de projeto.

Allianz Trade expande sua expertise para moldar um futuro mais sustentável

A visão da Allianz Trade para o Surety Green2Green é clara: apoiar e garantir as tecnologias e infraestruturas necessárias para um futuro sustentável, enquanto contribui para o ecossistema financeiro verde. Essa abordagem não é novidade para a Allianz Trade e pode em breve ser ampliada para outras linhas de negócios.

“Com o Surety Green2Green, ampliamos nosso conhecimento e aproveitamos nossa expertise. Essa solução segue os passos de nossa solução similar em crédito especializado, lançada em 2020 e que oferece cobertura específica para cerca de 50 projetos ao redor do mundo. Estou convencida de que ambas provarão seu valor para a transição sustentável nos próximos anos. Também moldamos um crescimento econômico mais sustentável. O que fazemos nessa área, como seguradora, é crucial: ao fornecermos seguros e garantia para tecnologias críticas para a transição e descarbonização de nossa economia, oferecemos ainda a confiança e o apoio necessários para que essas iniciativas prosperem”, finaliza Aylin Somersan Coqui, CEO da Allianz Trade.

(1)Títulos compatíveis com os Princípios de Títulos Verdes da ICMA (International Capital Markets Association) ou qualquer outra estrutura de investimentos verdes, dependendo da evolução da regulamentação ao longo do tempo.

[2] A estrutura de Soluções Sustentáveis do Grupo Allianz baseia-se em objetivos e elementos de produtos derivados da taxonomia da UE e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Uma Solução Sustentável certificada de acordo com a estrutura do Grupo Allianz é um produto ou serviço de seguro que contribui substancialmente para um ou mais objetivos ambientais, sociais ou de governança, sem causar danos significativos a nenhum dos outros objetivos.