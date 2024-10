Porto Bank oferece empréstimo com garantia de veículo

Solução com menores taxas comparada a outras linhas de crédito disponíveis no mercado e desenvolvida para proporcionar uma alternativa prática e acessível para obter crédito com condições competitivas. Esse é o grande atrativo do empréstimo com garantia de veículo do Porto Bank, produto financeiro que possibilita aos clientes utilizarem seus veículos como garantia para obter um empréstimo com taxas reduzidas e prazos de pagamentos flexíveis.

O empréstimo com garantia de veículo está disponível para diferentes marcas e modelos, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Porto Bank: carros de passeio com até 12 anos de uso, quitados e livres de ônus. Tudo dentro das regras, o dinheiro entra rápido na conta e é possível quitar o empréstimo em até 60 meses. E mais: o Porto Bank oferece até 90% do valor do veículo, limitado a até 300 mil reais.

A modalidade permite a clientes que possuem dívidas concentrar todas em uma única negociação com taxa menor. Isso ajuda no controle financeiro e dá um fôlego para pagar em um prazo maior. Além disso, o cliente Porto Bank pode usar o crédito para outros fins, como uma reforma, pagar estudos e até para abrir ou expandir um negócio.

Principais benefícios

Taxas de juros competitivas: taxas mais baixas em comparação com empréstimos tradicionais, devido à segurança adicional que a garantia veicular oferece.

taxas mais baixas em comparação com empréstimos tradicionais, devido à segurança adicional que a garantia veicular oferece. Prazos flexíveis: é possível escolher o prazo que melhor se adapta às necessidades e ao orçamento, com opções que vão de 12 a 48 meses.

é possível escolher o prazo que melhor se adapta às necessidades e ao orçamento, com opções que vão de 12 a 48 meses. Processo ágil e desburocratizado: rápido, eficiente, com aprovação simplificada e liberação de crédito em até 48 horas.

rápido, eficiente, com aprovação simplificada e liberação de crédito em até 48 horas. Manutenção da propriedade do veículo: o veículo pode ser usado normalmente durante o período do empréstimo, sem necessidade de transferência de propriedade.

“Este produto reflete nosso compromisso em oferecer soluções financeiras que atendem às necessidades e expectativas dos nossos clientes, proporcionando-lhes acesso a crédito de forma rápida e com condições mais vantajosas”, pontua Marcos Loução, CEO do Porto Bank, e complementa: “Incorporar o empréstimo com garantia veicular do Porto Bank no portfólio de ofertas pode proporcionar vantagens significativas tanto para o corretor quanto para o cliente. O corretor se beneficia de um produto atraente com boas condições e um processo simplificado, enquanto o cliente tem acesso a crédito com melhores condições e menos burocracia”.