Tokio Marine lança Programa Semear Vida

Após o sucesso da primeira edição do Semear Transportes, que capacitou seus parceiros de negócios no segmento, a Tokio Marine lança o Programa de Desenvolvimento de Especialistas Semear Vida. Por meio da iniciativa, os corretores terão acesso a conteúdo relevante sobre proteção pessoal, financeira e familiar dos seguros individuais e coletivos, formas de contratação e cotação personalizada, entre outros temas.

Além de aumentar a conscientização sobre o seguro de vida, o objetivo da companhia é auxiliar os corretores a gerarem novos negócios e mostrar aos clientes todos os benefícios do produto.

“Nós temos visto crescer a preocupação com a questão da longevidade e, consequentemente, um aumento do interesse por proteção e planejamento financeiro familiar. Nesse sentido, o seguro de vida tem ganhado cada vez mais espaço e, como uma Seguradora Multiprodutos, temos um portfólio amplo de soluções que podem ajudar os corretores a ampliar suas vendas. Pensando nisso, lançamos o Semear Vida para capacitar e aumentar a quantidade de Parceiros produtivos nesta carteira”, explica Marcos Kobayashi, diretor comercial nacional varejo e vida da Tokio Marine.



Em formato 100% on-line, os dez módulos do Programa Semear Vida serão transmitidos por meio da Plataforma UP – Universidade Parceiros Tokio, ferramenta de treinamento e capacitação continuada da Seguradora. Em especial, nessa edição, os 370 corretores selecionados pelas sucursais da companhia e pela área comercial vida que participam das aulas, terão como mentores da iniciativa, especialistas da Seguradora e convidados que atuam no segmento.

Ao final do programa, será entregue um certificado de conclusão e um brinde exclusivo aos participantes que completarem, no mínimo, 80% de presença. Além disso, os Corretores terão uma aula bônus de encerramento com o time da Diretoria Comercial Vida da Tokio Marine.