Sincor-GO promove seu tradicional ‘Arraiá du Sincó’

O Sincor-GO realizou no último sábado (28) mais uma edição do tradicional Arraiá du Sincó, evento que reuniu corretores de seguros, familiares, parceiros e convidados para uma noite de confraternização em Goiânia. A festa, já consolidada no calendário da entidade, contou com música ao vivo, quadrilha, barracas de comidas típicas e bebidas, incluindo chopp artesanal. A iniciativa tem como objetivo fortalecer os vínculos entre os profissionais do setor e promover um ambiente de integração. Segundo a diretoria, momentos como esse reforçam o sentimento de pertencimento e estimulam a união da categoria.

Durante o evento, o presidente do Sincor-GO, Vinícius Porto, destacou a relevância da confraternização no fortalecimento institucional. “É gratificante ver a participação expressiva da categoria em um evento que celebra nossa união. Além do suporte técnico que oferecemos, queremos seguir promovendo iniciativas que estreitem os laços entre os profissionais e valorizem a atuação do corretor de seguros em Goiás”, afirmou.

A diretoria da entidade reiterou o compromisso com a promoção de ações que integrem a classe, conciliando representatividade institucional com o incentivo à convivência e ao reconhecimento profissional.

N.G.