Porto reafirma liderança no setor de seguros com premiações em 2024

A Porto se destacou em importantes premiações e rankings neste último mês, consolidando sua liderança no setor de seguros. Pela décima vez consecutiva, foi eleita a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria Seguros, na 34ª edição do Prêmio Folha Top of Mind, realizado pelo Instituto Datafolha.

A empresa também foi destaque no prêmio Estadão Marcas Mais, uma iniciativa do Estadão em parceria com a Troiano Branding, além de ter sido premiada na categoria especial Top 5 Melhor Performance nos 10 Anos, destacando sua consistência ao longo da última década.

Esses reconhecimentos refletem a confiança dos brasileiros na Porto e destacam o papel fundamental dos mais de 37 mil corretores parceiros nesse sucesso. A companhia segue inovando e oferecendo soluções que impactam positivamente a vida de cada cliente, permanecendo firmemente no imaginário dos brasileiros, reforçando o objetivo de sua campanha “todo cuidado é Porto”.