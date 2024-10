Mapfre recebe inscrições de projetos incentivados até o fim do mês

Até o dia 31 de outubro, a Mapfre recebe inscrições para o processo de seleção de projetos incentivados. Até a data, os interessados poderão submeter projetos que se enquadrem nas Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte, bem como nos fundos da Infância, Adolescência e do Idoso. Para os programas federais de apoio à atenção oncológica (Pronon) e à saúde da pessoa com deficiência (Pronas), as inscrições seguem abertas até 20 de dezembro de 2024.

Podem fazer a inscrição pessoas jurídicas com foco em atividades culturais, artísticas, esportivas ou sociais, sejam elas com ou sem fins lucrativos — incluindo instituições, sociedades, fundações e associações. Com essa iniciativa, a Mapfre reafirma seu compromisso em impulsionar projetos que promovam o desenvolvimento socioeconômico em diversas áreas do país.

O processo de seleção dos projetos será conduzido por um comitê de patrocínios da Mapfre que avaliará todas as inscrições com base em critérios como impacto social, inovação, sustentabilidade e alinhamento com os valores da companhia.

“Nosso objetivo é incentivar projetos que gerem um impacto positivo em nossa sociedade, abrangendo diferentes aspectos da vida comunitária. Os patrocínios nos ajudam a identificar e apoiar iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas e se conectem com o nosso propósito de cuidado”, explica Letícia Matuck, gerente de eventos e patrocínios da Mapfre.

Ela explica que a prioridade é para projetos que promovem a inclusão social e o acesso à cultura, além de apoiar iniciativas que incentivem o lazer e a prática esportiva, fundamentais para um estilo de vida saudável.

Para participar do processo de 2024, os projetos precisam – até a sua data de inscrição – estar aprovados dentro de alguma das Leis de Incentivo listadas no edital e terem realização prevista para 2025.

As inscrições devem ser feitas neste endereço e os projetos serão avaliados pelo comitê de patrocínios da Mapfre. Dúvidas poderão ser tiradas via e-mail. Os selecionados serão anunciados em janeiro de 2025