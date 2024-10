Sabemi lança campanha anual de prevenção contra fraudes e golpes

Reforçando seu compromisso com a proteção e a segurança dos seus segurados, a Sabemi Seguradora está lançando a sua campanha anual de prevenção contra fraudes e golpes. A exemplo dos anos anteriores, a ação tem como objetivo informar os segurados sobre os cuidados que devem ser adotados para transações no ambiente digital.

“Temos visto, nos últimos anos, uma queda no número de golpes presenciais e um crescimento exponencial dos golpes virtuais. Por isso, campanhas como essa que a Sabemi desenvolve anualmente são muito importantes para ampliar a conscientização sobre a atuação dos golpistas e para disseminar as melhores práticas de prevenção”, explica o head jurídico da Sabemi, Felipe Rodrigues Lucas.

Em 2024, o destaque da campanha ficará por conta da divulgação de um e-book gratuito, disponível no site da Sabemi, reunindo as principais dicas de prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital. O material alerta para questões fundamentais como a necessidade de verificar a reputação das empresas, a importância de usar dispositivos seguros e as formas de identificar sites fraudulentos. Além disso, destaca a relevância de práticas simples como a leitura das políticas do site e a conferência da certificação digital das páginas.

A campanha de prevenção da Sabemi ainda inclui outras iniciativas como a publicação de conteúdos educativos e ações de conscientização nas redes sociais, todas voltadas para a segurança dos segurados e para a redução dos riscos em contratações online. “São ações que não só alertam, mas também orientam nossos clientes sobre como se proteger”, afirma o head jurídico da Sabemi.

Golpes virtuais

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento expressivo no número de golpes virtuais, impulsionado pelo crescimento das transações digitais e pela popularização do comércio eletrônico. O volume de fraudes online, como clonagem de cartões, falsificação de sites e roubo de dados pessoais, reflete a sofisticação dos métodos dos criminosos, que se aproveitam da falta de informação e de experiência dos consumidores no ambiente digital.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, os crimes contra o patrimônio, como roubos de veículos, caíram em 2023, mas o estelionato, especialmente em meio virtual, aumentou em 8,2%. No ano passado, quase 2 milhões de pessoas foram vítimas de algum tipo de golpe. Diante disso, ações preventivas e educativas, como a campanha da Sabemi, tornam-se cada vez mais essenciais para proteger o público de golpes, fraudes e ataques cibernéticos.