GBOEX promove iniciativas no mês do corretor

Durante todo o mês de outubro, o GBOEX promove iniciativas em reconhecimento e para reafirmar a importância dos corretores de seguros que celebram o dia especial no dia 12 de outubro. É a forma da companhia valorizar o profissional que contribui, de forma efetiva, para que as famílias conquistem mais tranquilidade e segurança no presente e no futuro.

Além de campanhas internas de comunicação, as unidades e pontos de atendimento do GBOEX, localizadas em diferentes regiões do Brasil, realizarão confraternizações alusivas à data. E, no dia 10 de outubro, a partir das 10h, a empresa realizará a palestra “Mindset de vendas”, com o especialista André Silva, referência em técnicas sobre o tema e em motivação. O palestrante já capacitou mais de 125 mil consultores, vendedores e gestores em mais de 30 anos de carreira.

A ação integra o programa GBOEX Qualifica, o qual oportuniza capacitações durante todo o ano. Com programação de duas horas e transmissão via plataforma Microsoft Teams, a iniciativa tem vagas limitadas. “Nossa história de 111 anos de mercado tem a contribuição da seriedade e da competência desse parceiro imprescindível. Entendemos que é essencial garantir crescimento para os corretores e ampliar, cada vez mais, esses laços profissionais e o número de famílias protegidas”, afirma a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto.

A entidade, especialista em previdência e seguro de pessoas, tem como objetivo oferecer um atendimento personalizado, campanhas atrativas, sorteios e canais digitais de atendimento pensados para facilitar a rotina de trabalho, agilidade no comissionamento e pagamento de benefícios à família do titular do plano em prazos inferiores ao previsto na legislação. Todo o corretor cadastrado também tem à disposição a Rede de Convênios, na qual o profissional obtém descontos em mais de 7 mil parceiros conveniados no Brasil.