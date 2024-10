Bradesco Seguros faz encontro com prestadores de assistências

“Não há seguradora sem os serviços de assistência”. A contundente frase do diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, abriu o “Café com Prestadores”, evento realizado na quinta-feira (03), no Rio de Janeiro. O encontro reuniu cerca de 50 prestadores das assistências do segmento de ramos elementares da seguradora.

“Nosso objetivo é ter um momento de trocas com nossos parceiros. Ouvi-los para, dessa forma, melhorar nosso atendimento, tanto para eles, quanto para o nosso cliente final”, destacou o superintendente da área de serviços e operações da Bradesco Seguros, Fábio Frasson. Segundo a superintendente sênior de ramos elementares, Raquel Cerqueira, o objetivo da seguradora é se tornar uma referência no setor quando o assunto é assistência.

“Atualmente, ao comercializar o Seguro Residencial, damos maior ênfase às assistências oferecidas, destacando-as em relação às coberturas tradicionais. Cada vez mais, esses serviços de assistência se integrarão ao dia a dia dos segurados”, ressaltou a executiva. Raquel acrescentou, ainda, que, por isso, o feedback dos prestadores é fundamental para a companhia, para que todas as demandas e necessidades possam ser ajustadas.

Esse fortalecimento do relacionamento com seus parceiros é uma máxima frequentemente praticada pela Bradesco Seguros. Ao longo do ano, a Seguradora realizou eventos com corretores, assessorias de seguros e fornecedores para trocar experiências e absorver sugestões, a fim de aprimorar o atendimento a todas as partes. “O sucesso dos nossos parceiros é o nosso sucesso também”, ressaltou Ney Dias.