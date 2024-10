Seguradora ALM contempla novo beneficiário com o PIX Premiado

A Seguradora ALM contemplou o novo beneficiário através do PIX Premiado no valor de R$ 30 mil. O ganhador foi o motorista executivo Alexandre Araújo, morador de Bangu, no Rio de Janeiro. Quem entregou a premiação foi Grace Domingos, coordenadora do serviço de atendimento ao cliente.

A capitalização registrou desempenho crescente no Brasil, em 2024. Segundo os números divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e analisados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), R$ 4,8 bilhões foram arrecadados entre janeiro e fevereiro, marcando um aumento de 6,4% em relação ao mesmo período em 2023.

A Região Sudeste continua com a maior participação, totalizando R$ 2,7 bilhões de arrecadação, com o melhor desempenho nacional, com 57% do total de receitas do período. As regiões de destaque são a sul (19%) e nordeste (9%).

“Posso afirmar que a capitalização é versátil e possui soluções que atendem as necessidades das pessoas. A evolução do setor é essencial para ampliar o conhecimento do consumidor, sobre a forma na qual o título é utilizado. Manteremos os sorteios do PIX premiado para os nossos beneficiários, porque a possibilidade da renda extra agrega positivamente. Conduzir ações relevantes para uma vida longa é o nosso propósito”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

