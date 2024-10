CEO da Seguradora ALM participou do Amcham Talks para debater as tendências e a inovação

O CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, marcou presença no Amcham Talks, no Royal Palm Hall, em Campinas. O evento chega à sua sétima edição nacional, com o tema “Ideias que Transformam, Tecnologias que Conectam”, destacando o papel da inovação na transformação do mercado e da sociedade, gerando soluções criativas para desafios ambientais e econômicos.

Para falar sobre inovação, o Amcham Talks contou com a palestra dos Keynotes Speakers Itai Green, CEO da Innovate Israel, que abordou o tema “Gen a IA e o Futuro dos Negócios: Como se Preparar para Adotar Novas Tecnologias”; e Rami Goldratt, CEO da Goldratt Group, que compartilhou informações sobre “Como Aplicar a Teoria das Restrições para Impulsionar Inovação e o Crescimento das Empresas”.

O Amcham Talks lançou a Pesquisa Panorama 2025. O estudo apontou a Inteligência Artificial, a Sustentabilidade e a Alta Performance como os principais focos para o próximo ano. A participação de 733 empresas de diferentes portes e setores revelou uma análise detalhada sobre como o setor empresarial está se preparando para enfrentar as transformações tecnológicas e operacionais.

Conforme a pesquisa, 67% dos empresários consideram a Inteligência Artificial (IA) como a tendência com maior potencial de disrupção no próximo ano, seguida do foco em alta performance, apontado por 47% dos executivos.

“O Amcham Talks é um encontro onde é possível ampliar o relacionamento com grandes players do mercado, participando de painéis, discussões e debates sobre estratégias para alavancar os negócios. A pesquisa apresentada durante o evento evidencia o quanto a inteligência artificial já faz parte do presente e está inserida em todo o ambiente corporativo. A transformação tecnológica é uma aliada da inovação. Nós na ALM já estamos usando a IA para desenvolvimento de produtos e novos modelos de distribuição, para facilitarmos o cotidiano dos nossos corretores e nos aproximarmos cada vez mais do nosso público”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.