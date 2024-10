Como as seguradoras podem encontrar peças para gerir sinistros de veículos

“Os principais desafios para as seguradoras na geração de sinistros de veículos são orçamentos grandes que eles precisam achar em um só lugar, preços competitivos, disponibilidade de peças e entregas rápidas”, afirma Ian Faria, cofundador e CEO da Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas.

A gestão de sinistros é um dos maiores desafios enfrentados pelas seguradoras, especialmente quando se trata da reposição de peças automotivas. Um levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) apontou que entre janeiro e março de 2023, foram registrados 235 mil sinistros de automóvel, sendo que, deste total, 7% sofreram com o atraso de peças. Dos 40.700 itens encomendados neste período, em agosto ainda faltavam 7.100 peças para serem entregues.

Encontrar autopeças para gerir sinistros é um desafio que pode ser superado com a adoção de estratégias eficientes. Com utilização de tecnologia e análise de dados, as seguradoras melhoram sua capacidade de resposta, além de garantir a satisfação do cliente e a sustentabilidade de suas operações.

Inclusive, recentemente a Mecanizou lançou uma unidade de negócio voltada para grandes contas, como seguradoras e frotistas. Nomeada de Mecanizou Select, a solução visa ajudar seguradoras na geração de sinistros de veículos, gerando preços competitivos, logística express e atendimento de alto nível. “Conseguimos entregar tudo isso com um time dedicado a essa unidade de negócio”, finaliza Ian.