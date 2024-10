Com objetivo de ampliar a sua presença no mercado nacional e evoluir em estratégias para o ambiente digital, a Seguradora ALM reformulou o site, criou o portal do corretor e lançou um aplicativo para atender às necessidades dos segurados, novos clientes e parceiros de negócios da companhia.

O portal conta com um novo layout e a área voltada para os corretores de seguros possui informações sobre a gestão de negócios, cotações e comissões ao efetuar a entrada com login e senha. É possível encontrar dados do cliente por meio de uma busca inteligente, onde os produtos adquiridos pelo segurado e os serviços ofertados, podem ser acompanhados em tempo real.

Com o Aki., novo aplicativo da Seguradora ALM, o segurado possui acesso à apólice e aos detalhes sobre os produtos contratados. O corretor possui acesso às comissões, ao portal de vendas e aos detalhes sobre a contratação do que a companhia proporciona ao consumidor final, além de gerar o acesso direto à central de atendimento.

“Iniciamos um ciclo aportando investimentos para expandir a comercialização dos produtos, com foco no digital para facilitar o cotidiano dos nossos clientes e parceiros comerciais. A partir de agora, é possível ampliar a comunicação com os nossos parceiros e segurados no novo portal e no aplicativo Aki. Disponibilizamos uma central de atendimento separadas para atender os corretores e os segurados, com o direcionamento voltado para precisão em atender cada necessidade apresentada”, explicou Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

Ao acessar o site, o usuário tem acesso a todos os detalhes da apólice, a consulta aos produtos, comunicar sinistro e gerar o certificado, checar as coberturas e as informações contratuais. Os usuários podem acessar o histórico financeiro, gerenciar os pagamentos e verificar os detalhes do seguro contratado. O aplicativo também direciona o usuário para o portal, onde os mesmos podem consultar dados sobre os riscos contratados, além do fácil acesso aos produtos ofertados pela seguradora.

No Portal do Corretor, onde é possível gerenciar as cotações, emitir as propostas, verificar os detalhes das apólices e dos pagamentos, além de consultar saldos e comissões a receber, os seguros inadimplentes e a relação de documentos emitidos.

Para conduzir a comunicabilidade junto a jornada digital e a expansão comercial dos produtos, a Seguradora ALM efetuou a contratação de uma nova gerente de produtos. Priscila Vizani chega para somar com a sua experiência no setor. “A contratação da nova gerente de produtos faz parte do planejamento estratégico comercial da companhia, para levar os nossos produtos ao consumidor final”, concluiu Dominguez.