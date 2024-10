CBN Talks reflete sobre os desafios em cenários de constantes mudanças

No dia 26 de setembro, a Fundación Mapfre promoveu uma edição do CBN Talks com o tema: “Mundo incerto, risco certo — Como proteger o futuro e as finanças em tempos de incertezas”. O evento teve painéis e discussões sobre sustentabilidade, agricultura e longevidade com a mediação do jornalista e âncora da CBN, Carlos Alberto Sardenberg.

Ao longo da manhã, o CBN Talks promoveu uma reflexão sobre os impactos das mudanças climáticas na economia e no planejamento financeiro do mercado; os riscos e soluções para o agronegócio; as vulnerabilidades da produção agrícola na atual conjuntura; o envelhecimento populacional em xeque; e os movimentos de mercado diante de uma população que vive mais. A seguir, confira os principais destaques da programação do evento:

SUSTENTABILIDADE

A jornalista Rosana Jatobá falou no painel sobre sustentabilidade – Foto: divulgação

Logo após a abertura de Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil, que introduziu o papel da instituição no país e seus principais pilares, Carlos Sardenberg recebeu a jornalista e apresentadora Rosana Jatobá para o painel: “A cada dia mais vulneráveis: como o meio ambiente afeta nossos investimentos”.

Com um panorama sobre a emergência climática enfrentada atualmente, Jatobá destacou: “Do jeito que está, nós não vamos conseguir desacelerar o aquecimento global. Esse é um alerta muito grave, até porque não temos, hoje em dia, as tecnologias necessárias para conseguir essa redução a ponto de limitar o crescimento a 1,5° que é o que está definido no Acordo de Paris, evitando assim eventos catastróficos”.

Ainda diante do cenário preocupante, a jornalista enfatizou as múltiplas alternativas que o Brasil pode encontrar para enfrentar a situação: “o Brasil tem condições, naturalmente, por vocação natural, de investir muito em energia renovável, em reflorestamento, tem história relacionada a biocombustível em mais de 50 anos, ou seja, nós temos a meta e podemos oferecer muitas soluções que o mundo precisa para essa transição”, explicou Rosana Jatobá.

AGRICULTURA

Em seguida, a jornalista Renata Flores e Fábio Damasceno, diretor técnico Agro na Mapfre, deram início à segunda rodada de painéis do evento com o “Agro em Dados”. O executivo contribuiu com sua visão sobre novas soluções e avanços tecnológicos no agronegócio, como o uso de IA e IoT em máquinas e sistemas agrícolas. Neste bloco, Carlos Sardenberg também recebeu Camila Marconato, editora-chefe do Globo Rural, e Ricardo Shirota, professor da USP e doutor em economia rural para o painel: “Agricultura segura e mesa cheia em tempos de risco.”

Nele, os especialistas debateram sobre como as mudanças climáticas e econômicas têm afetado o agronegócio e, especialmente, como o país tem carecido de novos mecanismos de prevenção e conscientização para lidar com o novo cenário. “O Brasil não atua na prevenção, mas também não atua no pós. Nós temos, hoje, 70 milhões de hectares agricultáveis, e 16%, 11 milhões apenas, são cobertos com algum tipo de seguro”, destacou Camila Marconato.

LONGEVIDADE

Já para o último bloco, a jornalista Renata Flores conduziu um bate-papo com Hilca Vaz, diretora técnica de Vida, Previdência e Capitalização na Mapfre, sobre o envelhecimento populacional e suas implicações, especialmente quando se trata do mercado de seguros. Por fim, o CBN Talks encerrou sua edição com o painel: “Movimentos de mercado diante de uma população que vive mais”, que contou com a participação de Luciano Santos, especialista em carreira e mercado de trabalho, Renan Pieri, economista e professor da FGV e a mediação de Carlos Sardenberg.

Neste encerramento, além de abordar o futuro do trabalho diante das novas tecnologias, os painelistas também discutiram sobre o modelo de previdência social e etarismo: “ao longo da história, temos uma série de pensadores que olharam as mudanças tecnológicas e ficaram assustados. Tudo isso quer dizer o quê? Nós vamos nos adaptar. A economia vai se adaptar. Provavelmente os empregos não irão desaparecer, mas o jeito que você irá executar o seu trabalho será diferente”, concluiu Renan Pieri.