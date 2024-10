BB Seguros apresenta espetáculo “Ray – Você não me conhece”

A BB Seguros anuncia mais um patrocínio de peso este ano: “Ray – Você não me conhece”, que estreia em São Paulo em 1º de novembro no Teatro B32. O espetáculo é uma adaptação do livro homônimo, de autoria de seu filho Ray Charles Júnior. A temporada vai até dia 14 de dezembro, com sessões sextas e sábados, às 16h e 20h, e domingos, às 17h.

O espetáculo é uma homenagem ao artista norte-americano que ajudou a redefinir os rumos da música ao integrar R&B, soul, jazz e gospel. A montagem apresenta uma visão íntima da vida de Ray Charles, a partir do olhar de seu filho primogênito.

O público poderá conhecer parte da história do artista, morto em 2004. Exímio pianista, artista versátil, Ray Charles era conhecido também por ser deficiente visual desde a infância, negro e grande ativista na luta contra o racismo. O artista ajudou a redefinir os rumos da música ao integrar R&B, soul, jazz e gospel.

“Ray Charles é uma figura de enorme relevância para o cenário musical e a sua genialidade é reconhecida mundialmente. Seu impacto transcende gêneros e épocas, e é uma honra fazer parte de um projeto que vai levar a sua história e a sua musicalidade para os brasileiros”, afirma Amauri Vasconcelos, presidente da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “A BB Seguros valoriza o poder social da cultura, e ficamos muito felizes em saber que o nosso apoio ajuda a levar arte para cada vez mais pessoas”, complementa.

A peça é dirigida pelo dramaturgo Rodrigo Portella. O elenco é formado por César Mello, Sidney Santiago, Abrahão Costa, Luiz Otávio, Augusto Pompeo, Leticia Soares, Luci Salutes, Lu Vieira, Roberta Ribeiro, e pelas crianças Caio Santos e Victor Morais.

A direção musical é de Claudia Elizeu e André Muato, cuja montagem conta com uma banda ao vivo, composta por piano, baixo, bateria e sopros, que interpretará os grandes sucessos de Ray Charles. A produção é assinada pela Tema Eventos Culturais e Sevenx.

Apoios culturais da BB Seguros

Além de “Ray – Você não me conhece”, a BB Seguros também apoia o espetáculo “Rock Para Crianças – O Palco Encantado do Rock no Brasil”, que em sua nova temporada está rodando o Brasil em turnê contando a história do rock nacional, desde a década de 1950 até os dias atuais; “Tom Jobim Musical” que estreia em 17 de outubro, no Teatro Casa Grande, no Rio, e fica em cartaz até fevereiro do ano que vem.

Em seguida o espetáculo segue para São Paulo, de março a maio de 2025. Outro projeto apresentado pela companhia é o divertido e emocionante musical da Broadway, “Uma Babá Quase Perfeita”,em cartaz no Rio de Janeiro, que depois seguirá para São Paulo, de março a maio de 2025.

Os patrocínios fazem parte de uma série de apoios da BB Seguros em diversos projetos culturais pelo país. Em mais de dez anos, foram 20 milhões de pessoas impactadas por meio de 121 projetos culturais (exposições, espetáculos, orquestras, projetos de música e de leitura) espalhados por todo Brasil. Nos teatros do país, foram mais de 400 mil pessoas impactadas com 16 projetos nos últimos 5 anos.

Serviço

Espetáculo: Ray – Você Não Me Conhece

Estreia: 1º de novembro de 2024

Local: Teatro B32

Temporada: De 1º de novembro até 14 de dezembro

Horários: Sextas e sábados às 16h e às 20h; domingos às 17h

Classificação: 12 anos