REAG Seguradora recebe autorização da Susep

A REAG Investimentos, grupo financeiro que oferece soluções para grupos familiares e empresariais, anuncia a constituição da REAG Seguradora. A nova companhia recebeu permissão da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para oferecer seguros de danos e pessoas no segmento S3.

A nova seguradora está apta a emitir apólices, vai operar de forma independente e se posiciona como uma peça-chave no planejamento estratégico de receitas e novos negócios do grupo, oferecendo produtos de seguros garantia, abrangendo garantias judiciais e fianças locatícias, property (riscos patrimoniais) e responsabilidade civil.

A REAG Seguradora entra no mercado com uma equipe multidisciplinar de executivos experientes no setor, mirando um pipeline de R$ 50 milhões em prêmios de seguros no seu primeiro ano de operação. Com o objetivo de, ao longo de cinco anos, conquistar um lugar de destaque no mercado, principalmente no segmento de garantias, a seguradora planeja expandir para outras modalidades e atingir uma presença nacional.

“A REAG Seguradora permite agregar uma apólice de seguro a uma operação estruturada, o que fortalece a solidez de crédito da transação e traz mais segurança para os clientes. Além disso, destrava outras operações que antes dependiam desse tipo de seguro para serem concluídas, como projetos imobiliários. Agora, conseguimos emitir seguros internamente, oferecendo mais agilidade e controle sobre essas transações”, explica Antonio Augusto Villar, CEO da REAG Seguradora.

Embora faça parte do grupo REAG, a seguradora, com sede em Salvador (BA), terá autonomia completa em sua atuação. Segundo o executivo, a nova empresa não está vocacionada a prestar serviços exclusivamente a clientes do grupo REAG, mas terá produtos que atenderão a todo o mercado.

“Além dos clientes da REAG a seguradora está aberta a atender qualquer cliente, oferecendo seguros de forma independente. Isso está sendo muito bem recebido pelo mercado, pois reafirma nosso compromisso com a autonomia e a expansão das nossas atividades no setor”, comenta Villar.

Villar destaca que o seguro tem, por exemplo, um papel fundamental em operações imobiliárias, especialmente na captação de recursos para o desenvolvimento de empreendimentos. “O seguro garante que o projeto será concluído conforme planejado, trazendo mais segurança para todas as partes envolvidas”, acrescenta.