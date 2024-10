Bradesco Saúde celebra Dia do Médico com homenagem aos profissionais

No Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, a Bradesco Saúde faz uma homenagem aos profissionais que, diariamente, dedicam suas vidas ao cuidado da saúde de milhões de pessoas. Há 40 anos a seguradora tem o privilégio de contar com médicos que, com comprometimento e paixão, assumem a missão de proteger o bem mais valiosos: a saúde.

Ao longo dos anos, a seguradora tem construído uma sólida parceria com a sua rede de prestadores médicos, oferecendo suporte e soluções inovadoras. Para homenageá-los, a mensagem “Obrigado por cuidar do nosso bem mais precioso: a saúde” será veiculada em mídias especializadas, no site e nas redes sociais da Bradesco Saúde.