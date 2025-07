ACG Home Care fecha parceria com Unimed Campina Grande

A ACG Home Care João Pessoa firmou uma parceria com a Unimed Campina Grande para atendimento domiciliar de beneficiários da operadora em quatro capitais do Nordeste: João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Recife (PE) e Natal (RN). A expectativa é de que aproximadamente 300 pacientes sejam atendidos pelo serviço nas próximas etapas do projeto.

O acordo integra a estratégia de expansão da ACG na região e prevê a oferta de cuidados domiciliares voltados à reabilitação, manutenção da saúde e internações domiciliares, por meio de uma equipe multidisciplinar e infraestrutura própria.

Segundo Alexandre Pires, CEO da ACG Home Care, a parceria contribui para consolidar a atuação do modelo de atendimento domiciliar. “A demanda por esse tipo de cuidado tem crescido, especialmente entre pacientes idosos, em pós-operatório, com doenças crônicas ou em processo de recuperação”, afirma.

Os médicos Kassio Romulo Veras Leite e Debora Torquato Berto Veras Leite, responsáveis pela unidade da ACG em João Pessoa, destacam que a Unimed Campina Grande é a primeira operadora conveniada à empresa no estado. “A parceria marca um avanço no atendimento de pacientes de planos de saúde e também do setor privado”, dizem.

N.G.