Omint lança seguro de vida vitalício e amplia oferta de produtos

A Omint Seguros anuncia o lançamento do Omint Vital 5 S, um seguro de vida com vigência vitalícia e prazo de quitação do pagamento em cinco anos. A mudança está alinhada às tendências de um mercado em constante transformação e à estratégia da companhia, orientada a inovação e melhoria contínua dos seus produtos e serviços.

“Com o Omint Vital 5 S, proporcionaremos aos nossos parceiros a ampliação das opções de seguros dentro do nosso portifólio de produtos, para que eles possam expandir a forma de proteger financeiramente seus clientes e ajudá-los a planejar o futuro através da contratação de um seguro de vida vitalício”, destaca Cícero Barreto, diretor comercial e de marketing do Grupo Omint.

Com capital segurado a partir de R$ 75 mil, o Vital 5 S possibilitará ainda a inclusão de coberturas adicionais como morte cobertura temporária, morte acidental, invalidez permanente e parcial por acidente, invalidez permanente e parcial por acidente majorada, doenças graves ampliada, diária de internação hospitalar e jazigo, além dos funerais individual e familiar.

“Além do aumento da consciência sobre a importância de resguardar a sua capacidade de gerar renda e proteger o futuro de seus familiares, já havíamos observado a procura por produtos que ofereçam uma proteção vitalícia, mas com prazos de pagamento mais curtos e por esse motivo, o lançamento do Omint Vital 5 S não só atenderá às demandas dos nossos clientes, mas também dos nossos parceiros comerciais”, complementa Cícero.

Novidades

Além do lançamento de uma nova solução, a Omint Seguros está trazendo novidades para seus produtos. “O pós-pandemia nos trouxe um novo perfil de público, mais consciente e exigente. Em sintonia com essa demanda, alinhar nossos produtos às expectativas do mercado faz parte da nossa estratégia de entregar sempre o que há de melhor em seguro de vida”, reforça o executivo.

As linhas Omint Vital e Omint Vital 10S foram unificadas e passam a ser comercializadas como: Omint Vital S. Com novos prazos de pagamento, os seguros de vida vitalício terão ampliação de idade para contratação até os 70 anos, além da redução do capital segurado mínimo para R$ 75 mil, o que representa uma redução de 25% em comparação com o exigido anteriormente.

Para a linha Omint Foco, a idade de contratação também será ampliada para os 70 anos e a precificação do produto não fará mais distinção do perfil fumante e não fumante, sendo que o agravo será aplicado de acordo com os hábitos de tabagismo do proponente. Mesmo com essas melhorias, estão sendo mantidas suas características essenciais como: 1ª renovação automática, prêmio nivelado, saldamento da cobertura de morte e possibilidade de conversão da cobertura temporária de morte para cobertura vitalícia.

Além de todas as coberturas adicionais existentes, as duas linhas de produtos passarão a oferecer também a cobertura adicional de DIH+ (Diária de Internação Hospitalar Plus), com franquia única de 04 (quatro) dias e pagamento de 200% do valor da diária contratada em caso de internação em UTI, seja por acidente ou doença do segurado.

Comercialização

Desde o dia 5 de agosto de 2024, as contratações dos novos produtos estarão disponíveis para todos os parceiros comerciais e em todas as regiões do Brasil. O processo de aquisição seguirá através de corretoras de seguros independentes, corretoras que atuam junto aos escritórios de investimento e plataformas/assessorias de seguros cadastradas junto à Omint Seguros.