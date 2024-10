A corretora de seguros que superou o câncer de mama

Com mais de 20 anos de carreira, a corretora de seguros Wanessa Alves está sempre em busca de sua melhor versão por meio de estudos e autoconhecimento. Em 2016, aos 36 anos, Wanessa descobriu um câncer de mama ao fazer exames de rotina. Na época, a corretora estava fazendo transição de carreira, saindo de uma concessionária e ingressando um uma multinacional.

Hoje aos 44 anos de idade e com a filha, Maria Fernanda de 9 anos, a corretora diz que só tem a agradecer pela oportunidade da vida, de poder ver a filha crescer e encorajar outras mulheres que passam pelo que ela enfrentou.

Wanessa conta que descobriu a doença em exames de check up pedidos pelo médico. A filha tinha 1 ano e ela sentia o seio direito um pouco inchado e achava que era por conta da amamentação. “Por isso até demorei a realizar todos os exames. Pensei que fosse uma glândula que estivesse inflamada”, relembra.

Ela conta que a rotina do trabalho dificultava que ela fizesse exames, mas decidiu fazer o check up, agendou a ultrassonografia das mamas e foi neste momento do exame que a história ganhou outra forma para a vida de Wanessa. A profissional que realizava o exame de ultra na corretora chamou uma colega de trabalho para avaliar e pediu para que Wanessa buscasse o resultado o mais breve possível.

A partir daí Wanessa percebeu que poderia ter algo, mas nunca imaginou de fato o câncer até porque ninguém quer esse diagnóstico e não tinha histórico na família.

Assim que estava com o resultado em mãos, buscou de imediato um médico mastologista e quando foi a consulta teve a certeza. O médico passou o diagnóstico de câncer de mama para Wanessa e disse para começar o tratamento em seguida, pois o índice de cura cada vez é maior com o avanço da tecnologia.

Porém, claro que a notícia caiu como uma “bomba” na vida de Wanessa, jovem, tinha acabado de ser mãe, sua filha tinha apenas 1 ano e meio. Na mesma hora, ela informou a empresa que não poderia assumir a vaga por motivos de saúde. Foi então que começou uma temporada de cuidado em sua vida.

Foram cerca de dois meses desde a descoberta do câncer até a cirurgia. O dia 13 de julho de 2016 é inesquecível para ela. Foi um renascimento, uma nova vida surgia naquele momento. Foi o dia de sua operação, quando fez o quadrante – a paciente não retira a mama completa, apenas a parte com o tumor. Na ocasião, Wanessa também fez a histerectomia radical, procedimento em que são retirados todos os órgãos femininos como útero, ovário, trompas, entre outros.

Após o prazo de recuperação da cirurgia, em setembro do mesmo ano, ela começou a fazer quimioterapia. Foram 4 meses em sessões intercaladas em 21 dias. Fez 4 da vermelha e 4 da branca.

“Posso dizer que foi um processo tranquilo porque correu tudo como o programado, consegui manter meus exames com bons resultados, o nível de imunidade permitido para fazer as quimioterapias. Depois fiz a radioterapia”, detalha.

Medo X coragem

Wanessa revela que o tratamento foi tranquilo, mas existia o medo. “Quando você ouve a palavra câncer parece que é uma sentença de morte. Na época, minha filha tinha um ano e meio e fiquei com muito medo do que poderia acontecer. Se eu partisse quem iria cuidar dela? Eu sempre me fazia essa pergunta.”

Algo que foi muito importante e fez toda a diferença para a corretora foi o apoio que recebeu de sua família e amigos durante todo o processo. Isso fez com que ela se sentisse muito abraçada, até por pessoas que não tinha muito contato, mas recebia o carinho. Naquele momento, também teve contato com outras mulheres que tinham câncer e isso foi lhe dando mais e mais força. Até hoje, ela busca conversar com mulheres que passam pela doença porque muitas vezes uma única palavra é o que precisam para enfrentar mais um dia de tratamento.

“A parte mais desafiadora foi a cirurgia porque a recuperação é longa e dolorosa, foi bem difícil. E segundo a parte da quimioterapia porque traz consequências físicas ao longo dos dias, sentia muito enjoo e dores nas articulações”, afirma.

Plano de saúde e seguro de vida foram fundamentais

Wanessa conta que foi muito rápido realizar todos os exames pré-cirurgia porque possuía plano de saúde, as autorizações saíram quase que de imediato. Com isso, ela ganhou agilidade e mais tempo de vida, impediu que a doença avançasse.

Outro fator crucial naquele período foi o seguro de vida. Quando trabalhava na concessionária, meses antes de descobrir a doença, ela fez um seguro de vida porque tinha que bater meta. Se tratava de um seguro de vida destinado a mulher, que tinha cobertura de vida, invalidez por acidente e de diagnóstico de câncer. A paciente recebia uma indenização da seguradora para fazer o que quisesse com o dinheiro. E foi muito importante para a corretora equilibrar sua vida financeira durante o processo.

Mudança de hábitos

Wanessa passou por uma mudança de consciência após o câncer. Ela que sempre gostou de praticar atividades físicas, deixava de lado por conta da vida agitada. Porém, recuperada da doença ela determinou para si mesma que precisava cuidar mais de sua saúde. Até por conta da menopausa antecipada porque fez histerectomia. Então, a atividade física é essencial para que tenha a produção natural de hormônios.

Despois de superar um câncer de mama, a corretora Wanessa Alves voltou a praticar atividade física

Hoje em dia, a atividade física para ela é muito importante pela questão física e mental. Desde que descobriu a doença em 2016, faz terapia e, em 2019, começou a desenvolver ansiedade. Ainda não há um diagnóstico se é derivado da doença ou da menopausa. Mas após o câncer ela teve um grande aprendizado e se questionava:

“Como eu quero levar a minha vida? Não adianta a gente se matar de trabalhar porque na hora que a doença chega, tudo paralisa para que você possa se cuidar. Depois do câncer comecei a correr. A corrida é uma terapia para mim”, reflete.

Wanessa que já chegou a correr a Meia Maratona, está se preparando para no próximo dezembro se desafiar a participar da Corrida Internacional de São Silvestre, uma das provas mais conhecidas do Brasil.

Missão – corretora de proteção pessoal

Por conta da cura, tudo possui significado diferente na vida de Wanessa. Ela fala com seus clientes o quanto é importante não só proteger a casa, o carro, celular, mas, principalmente, proteger a renda porque é ela quem mantém todos os seguros, a dignidade familiar, que vai amparar num momento de doença ou acidente.

Mensagem para todas as mulheres:

“A primeira coisa que posso dizer é ter fé, independentemente do que você acredita, a fé foi muito importante no meu tratamento. Acredito que foi ela que me segurou dia a dia para não desistir. Também é essencial acreditar que os melhores profissionais de saúde estarão do nosso lado para que a cura aconteça. E sempre lembrar que a mulher que geralmente cuida de alguém, seja dos filhos, pais, avós, também precisa se cuidar. Fazer exames de rotina. A doença quando descoberta no início tem muito mais chances de cura com um diagnóstico e tratamento precoces. Eu falo que o Outubro Rosa é um período extremamente importante porque além de falar sobre o câncer de mama, lembra as mulheres naquela época do ano para realizar os exames e se cuidarem”, finaliza.