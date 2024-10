Grupo Bradesco Seguros promove Festival da Inovação 2024

Entre os dias 23 e 25 de outubro, o Grupo Bradesco Seguros promove o Festival de Inovação 2024. Com o tema ‘Ambidestria em Foco’, o evento pretende ressaltar a importância da habilidade de equilibrar a inovação constante pensando no futuro com a excelência da execução das ações do presente. O festival abordará ainda temas como Cultura, Habilitadores da Inovação e Seguros do Futuro.

Além dos executivos da área de inovação do Grupo Bradesco Seguros, entre os convidados dos painéis estão Igor Macaúbas, da Globo; Patricia Travassos, da Prosa Press; Cleo Santana, da Expo Favela; Daniel Goettenauer, da Manaus Tech Hub; Gustavo Leança, da Capgemini; e Letícia Setembro, da Seek Futures.

O público poderá acompanhar as sessões no período da manhã, de forma gratuita, com transmissão pelo link.

Programação:

Quarta-feira, 23/10

09h – Abertura do Festival, com José Loureiro, Diretor de Inovação do Grupo Bradesco Seguros

9h10 – Palestra | Um convite para a Ambidestria, com Cristiano Kruel – Sócio & CIO na StartSe

10h –Painel | Desafiantes Digitais: Adaptabilidade e reinvenção, com Igor Macaúbas – Diretor de Produto e Engenharia, Produtos Digitais na Globo, Douglas Dommarco – Diretor de Vendas na Microsoft e Livia Mendonça – Superintendente de inovação Alelo Brasil

11h – Painel | Negócios de Impacto, com Patrícia Travassos – Diretora Criativa na Prosa Press, Cleo Santana – líder da Escola de Negócios da Favela, Daniel Goettenauer – Especialista em Inovação Manaus Tech Hub e Ivo Candido – Consultor de Inovação Bradesco Seguros

Quinta-feira, 24/10

9h – Palestra | Cultura Tiktok: impactando diferentes gerações, com Alexandre Cres, líder da vertical de Finanças no TikTok

10h –Palestra | Tecnologias disruptivas em seguros: um mundo de novas experiências, com Cauê Dias Silva, do-head de Inovação e R&D da NTT DATA, Marcelo Antonio Salvo, líder de inovação de R&D da NTT DATA, Marina de Lima Dobeschi, líder de inovação de design da NTT DATA, e Giuliano Borro, superintendente da Bradesco Saúde

11h – Palestra: Impactos da IA na sociedade e nos negócios, com Silvio Meira, fundador e cientista-chefe da TDS Company

Sexta-feira, 25/10

10h – Painel Você Conectado: Seguro do Futuro: Oportunidades e desafios da próxima década, com Gustavo Leança – Diretor de Seguros na Capgemini e Leticia Setembro – Futurista, CEO na Seek Futures

11h – Palestra: Economia criativa: O poder dos novos modelos de negócios, com Caito Maia – fundador Chilli Beans

14h – Palestra: O Futuro é dos criativos, com Murilo Gun, palestrante sobre criatividade e autoconhecimento, e um dos pioneiros da internet no Brasil.