Desde a pandemia, a saúde e o bem-estar se tornaram prioridade na rotina de muitas pessoas. Com objetivo de dar continuidade nas ações do Projeto Vida Longa, a Seguradora ALM efetuou a entrega de dois iPhones 14, no mês de setembro. Anderson de Oliveira, de Araraquara–SP, e Adriane Martins, de São Gonçalo–RJ, foram os contemplados em um sorteio através do perfil da companhia no Instagram.

Alexandre Dominguez

Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, reforça o propósito do Projeto Vida Longa e afirma que todos podem participar. “Os sorteios promovidos pela Seguradora ALM no Projeto Vida Longa seguem em um cenário de oportunidades, porque a premiação é para todos. Por isso, não é necessário apenas ser um cliente da companhia para concorrer. É só seguir o nosso perfil no Instagram e seguir as orientações através das postagens. Manteremos essas ações para democratizar o acesso ao seguro para as pessoas”.

A iniciativa já abordou temas sobre atividade física e envelhecimento saudável, alimentação regrada e vida longa, prevenção de doenças crônicas, a importância das conexões pessoais e interpessoais, estratégias para envelhecer de maneira ativa, educação financeira, a importância da prática esportiva para jovens e adultos, tecnologia e as estratégias que auxiliam as pessoas a obterem o equilíbrio entre o corpo, a mente e as finanças.

Acesse o Instagram da SeguradoraALM, o Linkedin, o Youtube e confira como é possível conquistar uma vida longa, adotando hábitos saudáveis, democratizando o acesso ao seguro.