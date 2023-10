Prêmio Jovens Visionários Prudential vai dar R$ 30 mil

A seguradora Prudential do Brasil abre, nesta segunda-feira (2/10), inscrições para a segunda edição do Prêmio Jovens Visionários. A premiação reconhece e fomenta iniciativas de empreendedorismo social implementadas por jovens de 14 a 25 anos de qualquer região do país.

A intenção da companhia é incentivar e dar visibilidade a projetos que tenham buscado soluções para desafios socioambientais e financeiros de modo a impactar o desenvolvimento social e econômico local. A segunda edição do Jovens Visionários traz como novidade o aumento do valor do prêmio: os vencedores ganharão R$ 30 mil e R$ 20 mil, para o primeiro e segundo colocados, respectivamente.

O valor das premiações, além de reconhecer a relevância e a qualidade dos projetos, objetiva servir de investimento para impulsionar ainda mais as iniciativas vitoriosas. Além disso, os jovens vencedores representarão o Brasil no Emerging Visionaries, cerimônia internacional do prêmio, na sede da Prudential, em Newark (Nova Jersey), ao lado dos finalistas dos Estados Unidos, da Índia, da China e do Japão. Os oito finalistas receberão mentoria e formação, incluindo um treinamento sobre empreendedorismo social para alavancar o desenvolvimento de suas iniciativas.

“Este ano continuaremos impulsionando sonhos de jovens que trabalham para uma sociedade mais justa, diversa e igualitária. Com 25 anos de história no Brasil, a Prudential é especialista em legado, e reconhecer jovens com vocação social empreendedora e seus projetos faz parte da nossa jornada de transformação da sociedade” afirma a gerente de Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social da seguradora, Mariana Simões.

No ano passado, a premiação recebeu 112 inscritos de 22 estados brasileiros. O primeiro lugar foi conquistado pela jovem Maria Eduarda Oliveira, de Ribeirão Preto, São Paulo, com o projeto “OBM Libras”, a primeira Olimpíada de Matemática em libras no Brasil. O campeonato já impactou mais de 3,5 mil estudantes com deficiência auditiva em 18 estados.

“Por meio do apoio financeiro e do curso de empreendedorismo social, pude investir em recursos tecnológicos e de logística no meu projeto, atingindo ainda mais pessoas. Fazer parte da premiação foi incrível e sou grata pelo reconhecimento do trabalho que fazemos por uma educação mais inclusiva”, avalia Maria Eduarda.

Inscrições abertas

As inscrições para o Prêmio Jovens Visionários Prudential vão de 2 de outubro a 1º de dezembro e podem ser feitas pelo site. Podem participar jovens de 14 a 25 anos de todas as cidades brasileiras e que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Todos os projetos inscritos serão analisados por uma comissão técnica, composta por especialistas em sustentabilidade e empreendedorismo social. Em fevereiro de 2024, haverá uma cerimônia de premiação no Rio de Janeiro para anunciar os dois vencedores, com a presença dos oito finalistas.

Legado

O Prêmio Jovens Visionários Prudential dá continuidade ao legado de práticas ESG, que a companhia já vinha construindo por meio do Prêmio Prudential Espírito Comunitário. Essa premiação reconheceu 150 jovens voluntários entre 2015 e 2021 e doou mais de R$ 184 mil a projetos de todo o país.

Prêmio Jovens Visionários Prudential 2023

Quem pode participar? Jovens de 14 a 25 anos de todo país, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio.

Jovens de 14 a 25 anos de todo país, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Quais projetos podem participar? Projetos que tenham vocação social empreendedora, especialmente, nos aspectos socioambientais e econômicos. É preciso apontar os desafios que o projeto enfrenta, explicar como a iniciativa está sendo conduzida na prática e destacar os resultados obtidos.

Projetos que tenham vocação social empreendedora, especialmente, nos aspectos socioambientais e econômicos. É preciso apontar os desafios que o projeto enfrenta, explicar como a iniciativa está sendo conduzida na prática e destacar os resultados obtidos. Quantos projetos podem ser inscritos? Um projeto por jovem. Para os projetos que contarem com a participação de vários jovens, as inscrições serão consideradas de forma individual, sendo permitida apenas a participação de um jovem por projeto como finalista, dentro da faixa de idade determinada.

Um projeto por jovem. Para os projetos que contarem com a participação de vários jovens, as inscrições serão consideradas de forma individual, sendo permitida apenas a participação de um jovem por projeto como finalista, dentro da faixa de idade determinada. Inscrições gratuitas pelo site: Link

Link Período de inscrição: de 2 de outubro de 2023 a 1º de dezembro de 2023.

