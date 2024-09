Essor reforça o time do seguro garantia

Atuando no mercado de seguro garantia há mais de 20 anos, Regiane Calvo ao assumir o cargo na Essor, revela que além de ser uma honra fazer parte desse time e levar o nome da companhia a referência máxima de seguro garantia no mercado, quer contribuir para que ele siga diversificando.

“Em suas modalidades e coberturas, de modo a acompanhar as plurais e mais inovadoras tendências do mercado, como por exemplo, os contratos digitais, a inteligência artificial, os pequenos negócios e prestadores de serviços que cada vez mais se fazem presentes e fortificam modelos criativos de negócios da economia”, afirma Regiane.

Expertise – Formada em Administração – Gestão Empresarial, possui especialização em Project Finance pela Saint Paul Escola de Negócios, e Direito do Seguro e Resseguro pela Fundação Getúlio Vargas. Em sua trajetória, Regiane integrou o quadro de grandes companhias do setor.

Além de fazer parte da história de importantes marcos do seguro garantia, como as principais mudanças legislativas e a evolução dos produtos, bem como o seu papel decisivo nas concessões, nas parcerias públicas-privadas, nos grandes projetos imobiliários, portuários e aeroportuários, nas inovações do judiciário e na abertura do mercado ressegurador do país.

Ferramenta estratégica – Para ela, o seguro garantia é uma importante ferramenta estratégica financeira para melhor administração de custos operacionais e do patrimônio. “Representa a confiança e a convicção de que um negócio ou uma obrigação será cumprida. Com isso, sua força jurídica tem a função de proteger segurados de possíveis prejuízos e frustações causados pelo descumprimento de um negócio ou processo. Ele se estende às relações públicas, administrativas e privadas. E não somente para os segurados, mas também aos tomadores”, declara Regiane.

Diferenciais – Entre os diferenciais do produto da Essor em relação a concorrência, a executiva destaca a plataforma digital personalizada que com a tecnologia de forma autônoma, oferece suporte necessário para o corretor parceiro apresentar com agilidade e qualidade as melhores soluções aos clientes.

“Contamos com uma equipe qualificada em parceria com a OnPoint, que atua desde a subscrição, realizando a avaliação técnica dos contratos, a análise das demonstrações financeiras, bem como monitoramento e atualizações regulatórias, proporcionando aos nossos clientes um processo transparente e ágil, que nos permite praticar condições personalizadas e competitivas”.

Perspectivas – A Essor manterá seus canais de tecnologia, diálogo e estratégias ampliando a capacidade e a potência de realização de negócios de seus corretores parceiros. Permitindo que seus clientes não só tenham bons desempenhos em 2024, como aumentem seus resultados em relação a 2023.

Regiane prevê como modalidades destaques do seguro garantia, além, da liderança do seguro garantia Judicial, para os próximos anos, um significativo aumento das modalidades relacionadas aos projetos e obras a serem realizados para o cumprimento do chamado “Marco do Saneamento”. “Modalidades de prestação de serviços, fornecimento de materiais e execução de obras, além das concessões ligadas a essas operações”, finaliza.