Em 2025, a Fundación Mapfre, instituição sem fins lucrativos criada pela seguradora, completa 50 anos de atuação. Fundada em 1975, a instituição contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o progresso da sociedade por meio de programas e atividades multinacionais, que já beneficiaram cerca de 180 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Com sólidos princípios governamentais e de transparência, a Fundación é regida por um Patronato e um Comitê de Diretoria e seu compromisso ético se reflete na seleção cuidadosa de atividades e no uso responsável dos recursos. Nestes 50 anos, mais de 1,1 bilhão de euros foram investidos em projetos da instituição, que hoje está presente em 24 países — sendo eles mais de 315 milhões de euros na área de Ação Social; 285 milhões de euros em Arte e Cultura; 190 milhões de euros em Conscientização e Sensibilização; 170 milhões de euros em pesquisa; 165 milhões de euros em programas educacionais e 8 milhões de euros em ações de voluntariado.

“Celebrar os 50 anos de atuação da Fundación Mapfre é um marco que reforça o nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o progresso da sociedade. Ao longo dessas cinco décadas, a instituição tem trabalhado com dedicação para promover iniciativas de impacto positivo, beneficiando milhões de vidas ao redor do mundo. Estamos muito orgulhosos de seguir potencializando essa história e investindo em projetos que fomentam a segurança, a saúde, a cultura e o bem-estar social, sempre guiados pela ética, transparência e a vontade de transformar realidades”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

Com sede na Espanha, a Fundación conta com uma atuação multinacional em diversos países da Europa e da América Latina, além de projetos nos Estados Unidos, Porto Rico e Filipinas. Apenas em 2023, a instituição promoveu mais de 32 mil eventos em todo o mundo e mais de 220 atividades, beneficiando cerca de 6,6 milhões de pessoas presencialmente e digitalmente.

Além disso, presente há 33 anos no Brasil, a Fundación Mapfre conta com uma atuação intensa em projetos sociais e educacionais no país. Em 2023, a instituição beneficiou mais de 2,2 milhões de pessoas por meio de seus programas educativos e de conscientização nas áreas de Prevenção e Segurança Viária, Promoção da Saúde, Seguros e Previdência Social, Ação Social e Cultura.

Para conferir mais informações sobre a atuação da instituição, além de sua celebração de 50 anos, acompanhe o Instagram da Fundación Mapfre aqui.