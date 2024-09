Conversa Segura aborda Capitalização e desenvolvimento econômico

O 10º episódio da 2ª temporada do Conversa Segura destacou como os títulos de capitalização podem ajudar a aumentar os investimentos na infraestrutura nacional e o planejamento financeiro do brasileiro. O novo programa vai ao ar nesta quinta-feira (05), às 18h, e podem ser acessados pelo Spotify ou Youtube da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

No programa produzido pela CNseg, a jornalista Leila Sterenberg conversa com o diretor-presidente da Capemisa Capitalização, Marcio Coutinho; o presidente da Brasilcap, Antonio Carlos Teixeira; e o diretor-presidente da Kovr Capitalização, Luciano Graneto.

Marcio Coutinho explicou que o atual marco regulatório da capitalização, de 2018, foi o responsável por dar solidez e segurança jurídica para esse setor, que nos últimos 5 anos, passou de uma arrecadação de R$ 24 bilhões para R$ 30 bilhões.

Antonio Carlos Teixeira, por sua vez, afirmou que a capitalização, até há algum tempo, possuía certo estigma, na comparação com outros produtos bancários, mas o seu dinamismo e suas propostas de valor já desconstruíram essa percepção equivocada.

Instado a definir o que são os Títulos de Capitalização, Luciano Graneto explicou que são soluções de negócios com sorteio, com suas seis modalidades abrangendo diversas demandas do mercado e diferentes tipos de público. Citou como exemplo o seu uso como instrumento de garantia, o que poderá tanto fomentar o crédito como os investimentos no país.

Próximos episódios do Conversa Segura

Com publicação semanal, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, a segunda temporada é composta por 11 episódios e reúne grandes executivos das maiores empresas do setor, além de representantes do Executivo e Legislativo brasileiro. O último programa da série vai ao ar no dia 12 de setembro com o tema “Subscrição de Risco no Contexto da Agenda Climática”.

O “SeguroPod” faz parte da estratégia da área de comunicação e marketing da CNseg de desmistificar a imagem do seguro e ampliar o conhecimento da população brasileira sobre a importância de adquirir produtos do setor para proteção no dia a dia das pessoas.