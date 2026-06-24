Campinas recebe quarta etapa do Circuito da Longevidade

Campinas receberá, no próximo dia 28 de junho, a quarta etapa do Circuito da Longevidade Bradesco, evento que reúne atividades voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e do envelhecimento ativo. A programação será realizada no Parque Arautos da Paz e contará com percursos de 5 km e 10 km, que poderão ser percorridos em formato de corrida.

De acordo com a Federação Paulista de Atletismo, Campinas é a cidade que mais realiza corridas de rua no interior do Estado de São Paulo. A expectativa é que o número de provas realizadas no município cresça 11% neste ano em relação a 2025.

Além das provas, a arena do evento oferecerá atividades para o público, incluindo uma aula de alongamento antes da largada, marcada para as 7h, e uma aula de zumba após a corrida. Os participantes também terão acesso a pontos de hidratação ao longo do percurso e, na área de dispersão, receberão água e isotônicos.

“Promover iniciativas que incentivem hábitos saudáveis, o bem-estar e a prática de atividades físicas faz parte do nosso compromisso com a qualidade de vida da população. Em Campinas, assim como em diversas cidades do Brasil, o Circuito da Longevidade reforça a importância do envelhecimento ativo e da convivência entre diferentes gerações”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criado em 2007, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil participantes em diferentes cidades do país. A iniciativa integra as ações do Grupo Bradesco Seguros voltadas à promoção da qualidade de vida e do envelhecimento saudável.

Além do circuito, a companhia desenvolve projetos como o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade, dedicado à divulgação de conteúdos sobre saúde e bem-estar.

Em 2026, o circuito passará por sete cidades brasileiras: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife e Porto Alegre.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site da organização do evento.