Asteroide Seguros anuncia Adam Schwegler para área comercial

A Asteroide Seguros anunciou a contratação de Adam Schwegler como novo diretor comercial. O executivo assume a missão de estruturar a operação comercial da corretora em escala nacional e ampliar a presença da companhia em segmentos estratégicos do mercado corporativo.

A atuação terá foco no portfólio voltado a empresas, que inclui seguros para transportes, frotas, agronegócio, riscos patrimoniais, responsabilidade civil, linhas financeiras e benefícios.

Com mais de 15 anos de experiência em liderança comercial, Schwegler acumula passagens por empresas como Alper Seguros, Aon, Rodobens, Safe Care e PagBank. Ao longo da carreira, atuou na estruturação de áreas comerciais, desenvolvimento de canais de vendas e expansão de participação de mercado.

Na Asteroide, o executivo responderá diretamente ao CEO Evandro Caitano e integrará o núcleo de liderança formado por Rodrigo Queiroz, CCO e fundador, Fernando Fernandes, CFO, e Adriano Brasil, diretor de Placement.

“A Asteroide tem uma característica que é rara no mercado brasileiro, que é ter construído reputação técnica a partir de um nicho exigente como transportes e expandido essa lógica para um portfólio corporativo mais amplo, sem perder profundidade. Estamos em um momento em que essa identidade pode ganhar escala, e meu papel é organizar a estrutura comercial para que esse crescimento aconteça de forma sustentável”, afirma Adam Schwegler.

Para Evandro Caitano, a chegada do executivo está alinhada ao momento de expansão da companhia. “A Asteroide construiu, ao longo de uma década, uma reputação técnica que hoje se aplica a todo o portfólio corporativo. Esse é um mercado em que o cliente não compra apólice, contrata gestão de risco, e isso exige time comercial preparado para essa conversa em diferentes linhas, com profundidade. O Adam reúne o histórico e a maturidade para liderar essa frente em um momento em que a empresa está ampliando presença geográfica e base de clientes”, destaca

Fundada em Goiânia, em 2015, a Asteroide Seguros atua na gestão de riscos para empresas e desenvolveu sua trajetória com foco em uma abordagem consultiva. Em 2018, passou a operar como Grupo Asteroide Seguros, ampliando seu portfólio de soluções. Em 2025, iniciou uma nova etapa de crescimento com a abertura da operação em São Paulo e a aceleração da estratégia de expansão nacional.