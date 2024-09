MDRT Global reúne líderes e destaca crescimento brasileiro

A Conferência Global (Global Conference) MDRT aconteceu este ano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 27 a 30 de agosto, e contou com a participação de membros brasileiros, entre eles o presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil), Felipe Sousa.

A Million Dollar Round Table é uma rede internacional valorizada, dirigida pelos membros, que são profissionais líderes em seguros e investimentos que atendem seus clientes com desempenho exemplar e os mais altos padrões de ética, conhecimento, serviço e produtividade, e a proposta da conferência global é fazer com que os membros elevem ainda mais sua atuação, se relacionem com os melhores do ramo e criem uma comunidade duradoura.

“Pela localização, o evento em Dubai acabou atraindo o interesse principalmente do mercado asiático, por isso a organização providenciou bastante conteúdo direcionado a esse mercado, que por acaso tem grande similaridade com o brasileiro”, relata o presidente da MDRT Brasil.

Felipe Sousa percebeu, como diferença da cultura profissional, que os asiáticos são grandes negociadores e fazem isso de maneira bastante agressiva. “Um dos grandes pontos fortes da abordagem do treinamento deles foi a parte de negociação de seguro e de prospecção de clientes. Eles são mais diretos e frios na abordagem, de uma forma que gera bastante negócio e resultado para eles”, conta.

Aproveitando o agrupamento, também aconteceu em Dubai o Membership Communications Committee (MCC), Encontro de Líderes da MDRT. “Falamos sobre a próxima Reunião Anual MDRT, que acontece em 2026 em na Califórnia, em uma cidade chamada Anaheim, onde tem a primeira Disneylândia, que não é a de Orlando. O evento irá acontecer de 7 a 10 de junho, e a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, na Califórnia e Estados Unidos. Para quem é brasileiro, esse é um atrativo a mais para participar do evento: voltar com bagagem de conhecimento e momentos de lazer. Debatemos como esse fato é bastante comercial, e algumas seguradoras MDRT Companies já estão planejando campanhas para levar seus corretores parceiros”.

Na reunião com os líderes de diversos países foi apresentado o panorama de desenvolvimento da MDRT em todo o mundo. “O Brasil foi o segundo que mais cresceu em membros no último ano, perdendo apenas para o Paquistão. Foi um grande orgulho e emoção ver que ultrapassamos o Reino Unido, somando a Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. O Brasil sozinho tem mais membros do que essa potência”, comemora Felipe.

“Somos 190 membros brasileiros na MDRT e a expectativa é que aumentemos esse número para o próximo ano com as novas seguradoras MDRT Companies que estão entrando e outras iniciativas bem agressivas para atrair novos associados que estão sendo planejadas”.

Com esse resultado, os líderes voltaram atenção ao potencial brasileiro. “A expectativa de todos é que o Brasil retenha os membros conquistados e cresça muito mais. Nos últimos cinco anos a MDRT Brasil tem apresentado um crescimento percentual muito bom, que teve início na gestão do meu antecessor Josusmar Sousa e que conseguimos dar continuidade”, aponta.

Para contribuir com esta expansão, está sendo desenvolvido um evento que irá percorrer várias cidades brasileiras. “Temos a expectativa de um tour da MDRT pelo Brasil, em cidades do Sul, Sudeste, Centro, Norte, Nordeste, trazendo um palestrante que fale em todas essas praças. Estamos buscando parceiros para viabilizar esse tour. Não queremos contar com o apoio de apenas uma seguradora, mas que todas as companhias de seguro de vida participem desse evento. Além disso, teremos a realização de alguns webinars para o público brasileiro e outras ações que serão importantes para o desenvolvimento do nosso mercado”, finaliza o presidente.