MAG Seguros reformula liberação de benefícios de seguro de vida

A MAG Seguros, especializada em vida e previdência, anuncia o Acolhe BEN, um novo processo de pagamento mais acolhedor e eficiente que oferece suporte aos beneficiários dos ex-segurados da empresa, de sinistros oriundos de morte por acidente ou doença. Unindo acolhimento, inovação e transparência, a iniciativa tem o objetivo de auxiliar gratuitamente os beneficiários após a ocorrência do sinistro, com auxílio na organização da documentação para entrada no aviso de sinistro, além de oferecer atendimento psicológico e consultoria financeira.

Dentre os suportes disponibilizados pelo Acolhe BEN estão seis sessões para assistência psicológica e uma consultoria personalizada de investimentos feita pela MAG Consultoria de Investimentos para orientar os beneficiários em seus investimentos para garantir o uso assertivo dos recursos.

“Com o Acolhe BEN, estamos redefinindo a experiência do pagamento de benefícios, oferecendo um suporte abrangente que combina empatia e eficiência. Nosso compromisso é estar ao lado dos nossos beneficiários, proporcionando um atendimento que vai além do pagamento do benefício. A ideia é dar uma assistência evitando processos burocráticos e exaustivos, além de proporcionar assistência emocional e financeira, transmitindo tranquilidade e segurança em todo o processo”, comenta Marco Antonio Giorgetti, diretor de operações da MAG Seguros.

Denominados de Agentes do BEN, a iniciativa conta com os profissionais treinados e especialmente qualificados para auxiliarem o beneficiário em todos os processos do programa de forma ágil e acolhedora.

Fabíola Santos, agente do BEN da ação, afirma: “É necessário estabelecer uma relação de empatia com o beneficiário. Do outro lado do telefone tem um familiar que perdeu seu ente querido, e temos sempre em mente que o nosso contato pode servir de acalanto e chegar no momento certo com nossa assistência. Todos têm reconhecido a importância de a MAG Seguros conduzir essa iniciativa. Nossa equipe está engajada para que todos os pilares do Acolhe BEN sejam um sucesso.”

O Acolhe BEN contempla os beneficiários dos ex-segurados da MAG Seguros de sinistros oriundos de morte por acidente ou doença (Modelo de Negócios – VI Rede, com exceção dos Instituídos e Previdência Pública).