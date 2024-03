Focada em inovação, MAG Seguros oferece PIX recorrente para seus segurados

A modalidade de pagamento mais utilizada atualmente é o PIX, por trazer comodidade e agilidade na palma da mão a quem possui alguma conta bancária. Com dois cliques é possível otimizar um processo que demoraria alguns dias para ser compensado nas unidades financeiras. De acordo com um levantamento do Banco Central, foram registrados no período de janeiro a setembro do ano passado, uma média de 140 transações via PIX por cidadão brasileiro.

Pensando nesta mobilidade e agilidade, a MAG Seguros, focada em proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes, corretores e parceiros de distribuição, foi uma das primeiras companhias no país a disponibilizar, ainda em 2022, a opção de primeiro pagamento de seguro via PIX, por meio do uso de QR Codes. Agora inovando mais uma vez, a seguradora disponibiliza a possibilidade do segurado realizar o pagamento de sua apólice via PIX recorrente . Desta forma, o segurado sempre se manterá ativo com seus pagamentos e sem se preocupar com inadimplências que podem impactar sua cobertura.

No mercado segurador a modalidade de PIX vem se mostrando fundamental na implantação de apólices e com a opção de recorrência, é criado um leque de processos muito bem estruturados e baseados em tecnologia e agilidade. “Com o pagamento via PIX, o segurado passa a estar protegido ainda mais rápido, reduzindo a inadimplência e proporcionando automação das transações”, explica Alexandre Ramos, superintendente de Arrecadação da seguradora

Para auxiliar no processo, a MAG Seguros conta com a MAG Finanças, fintech do grupo que visa facilitar a maneira de fazer transferências e pagamentos de forma instantânea, durante todos os dias do ano. Você pode fazer transações como enviar e receber dinheiro a qualquer hora, com segurança e rapidez.

As formas de se prevenir contra as fraudes com PIX

As medidas são bem simples, e a seguradora deu algumas dicas para evitar que você seja uma vítima:

– Utilize apenas os canais oficiais do seu banco para fazer o cadastro de chaves PIX;

– Ao realizar uma transferência, confira as informações da pessoa que será beneficiada;

– Não compartilhe o código de verificação que você recebe quando faz o cadastro de uma chave PIX;

– Não cadastre uma chave PIX durante ligações telefônicas ou pelo WhatsApp;

– Ao fazer transferências para familiares ou amigos, confirme por ligação ou pessoalmente se é mesmo a pessoa que está pedindo;

– Não deixe que terceiros registrem suas chaves PIX;

– Sempre desconfie de vantagens que você poderá alcançar após fazer uma transferência PIX.

As maneiras de agir quando receber um PIX falso

Você também pode ser vítima de fraudes com PIX quando recebe um pagamento. Pode acontecer, por exemplo, de a pessoa enviar um comprovante falso ou agendar o PIX para receber um produto e depois cancelar.

Esse tipo de golpe pode trazer muito prejuízo para quem trabalha com vendas, já que os lojistas também estão expostos a outros golpes, como fraudes no cartão. Caso isso aconteça com você, é preciso registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito na delegacia ou pela internet.

É importante reunir todas as evidências do golpe para reforçar os seus argumentos, como os registros de tela de conversas. Também entre em contato com o banco em que você tem a sua chave registrada para saber quais procedimentos são necessários.

De toda forma, você pode se prevenir: quando a pessoa enviar o comprovante, vá até o aplicativo do banco e confirme se o valor está na conta.

Tenha o cuidado de observar se o dinheiro já caiu ou se ele está agendado. Em relação à imagem do comprovante, observe com atenção detalhes como:

– Indícios de edição de imagem;

– Recortes;

– Fontes com tamanhos diferentes;

– Data e horário das transações;

– Nome do pagador.

N.F.

Revista Apólice