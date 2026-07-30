Starr passa a oferecer Seguro de E&O no Portal do Corretor

A Starr anunciou a inclusão do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (Erros e Omissões – E&O) em seu Portal do Corretor no Brasil. Com a novidade, os corretores passam a contar com a possibilidade de cotar e emitir apólices da modalidade por meio da plataforma digital da companhia.

Para a companhia, a inclusão do produto dá sequência à estratégia de expansão da distribuição digital no país, após o lançamento do Seguro de Responsabilidade Civil Geral no portal. A iniciativa também reforça o foco da companhia no atendimento ao segmento de pequenas e médias empresas.

De acordo com a Starr, o processo de cotação e emissão das apólices é realizado de forma digital, buscando reduzir o tempo necessário para contratação do seguro pelos corretores. “O lançamento do Seguro de E&O foi impulsionado por um foco claro na experiência dos corretores que atuam com pequenas e médias empresas e necessitam de cotações rápidas”, afirma Tiago Lino, Gerente de Financial Lines da Starr Brasil. “Ao simplificarmos o processo de cotação e emissão de apólices, os corretores passam menos tempo em atividades administrativas e mais tempo apoiando seus clientes. O resultado é uma experiência mais ágil e intuitiva, com apólices de Responsabilidade Civil Profissional cotadas e emitidas em poucos minutos, sem comprometer a qualidade técnica de subscrição pela qual a Starr é reconhecida”, afirma.

Para Denis Maelaro, Chief Underwriting Officer da Starr Brasil, a ampliação do portfólio digital integra a estratégia de crescimento da companhia. “Este lançamento representa mais um importante passo em nossa estratégia de ampliar o portfólio, acelerar a distribuição e aumentar a eficiência operacional para os corretores, mantendo a excelência em subscrição e fortalecendo nossas parcerias com o mercado. Ao combinar nossa expertise técnica com uma jornada digital simples e eficiente, proporcionamos uma melhor experiência aos corretores e apoiamos novas oportunidades de crescimento no segmento de pequenas e médias empresas”, comenta.

O CEO da Starr Brasil, Igor Di Beo, afirma que a iniciativa faz parte dos investimentos da companhia em soluções digitais para o mercado segurador. “O lançamento do produto de Erros e Omissões (E&O) no Portal do Corretor representa mais um marco importante na evolução digital da Starr no Brasil. Continuamos investindo em soluções que facilitam a realização de negócios com a Starr, ao mesmo tempo em que ampliamos nosso portfólio e fortalecemos nossas parcerias em todo o mercado”, destaca.