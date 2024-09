Atitude Saúde chega a MG com oportunidades para corretores

No dia 25 de setembro, aconteceu o lançamento oficial da operadora Atitude Saúde em Minas Gerais. A operadora vai atuar no estado por meio de uma parceria com a Solidus Administradora de Benefícios e a E4 Soluções, empreendimentos baianos com vasta expertise no mercado de saúde suplementar.

Durante evento para corretores, prestadores de serviço e empresários do setor, realizado no Centro de Convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), os executivos das empresas apresentaram o novo plano, que promete impactar o mercado local com uma abordagem inovadora voltada à prevenção e à Atenção Primária à Saúde (APS).

Entre os diferenciais do plano, destacam-se o custo e os benefícios inclusos no produto como cobertura de Acidentes Pessoais, Assistência Residencial, hospedagem pet em caso de sinistro e sorteios mensais.

O plano garante acesso facilitado a médicos da família e clínicos gerais, que coordenam os cuidados e atuam na prevenção de doenças, e à rede de prestadores de qualidade com os melhores hospitais, clínicas e laboratórios da capital e região. A plataforma da operadora utiliza tecnologias modernas para a gestão de saúde, permitindo o agendamento de consultas online, telemedicina e acompanhamento mais próximo dos beneficiários.

A CEO e proprietária da Atitude Saúde, Elizangela Santos Souza, mais conhecida do mercado como Zazá, falou sobre a história da empresa, que nasceu na Bahia há cincos anos e agora está expandido suas operações para Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

“A Atitude não é apenas uma operadora. Somos um ecossistema de saúde que está diversificando a atuação no mercado. Dessa forma, chegamos a Minas Gerais, a terceira maior economia do País, um celeiro de oportunidades”, destacou a executiva que é primeira mulher negra a comandar uma operadora de saúde na América Latina.

O diretor Comercial da Solidus, Mário Mendonça, agradeceu a receptividade do mercado mineiro. “Somos gratos pela oportunidade de pisar nesta terra, sempre com muito carinho e respeito pela cultura e valores locais. Nossa vinda para Minas Gerais, especificamente na capital e Região Metropolitana, se deu depois de muitas avaliações e pesquisas. Trazemos uma solução diferenciada: um plano com preço justo, prestadores de altíssima qualidade, atendimento eficaz, para que mais pessoas tenham acesso à saúde preventiva e humanizada”, discursou o diretor Comercial da Solidus, Mário Mendonça.

Eduardo Souza, diretor Comercial da E4, enfatizou a parceria com os corretores. “Fomos muito bem acolhidos e estamos extremamente agradecidos e satisfeitos com o lançamento do Atitude Saúde aqui em Belo Horizonte. Valorizamos muito os corretores, que são o nosso principal canal de distribuição. Eles receberão todo apoio, suporte e treinamentos para comercializar os produtos. Teremos um executivo atuando na praça, acompanhando os parceiros nas visitas e na prospecção de negócios”, assegurou.

Ulisses Brito, diretor Operacional da E4 Soluções, explicou o papel da empresa na parceria. “Somos uma assessoria comercial, fomentamos negócios e disponibilizamos todas as ferramentas para ajudar o corretor a vender mais. Nossa plataforma 100% online é um grande diferencial. O corretor consegue fechar negócio de onde ele estiver. Isso traz velocidade para o processo, diminui custos e gera menos impactos ao meio ambiente”, ressaltou.

Os corretores que participaram do evento ficaram animados com o novo projeto, que oferece comissões atrativas e condições especiais para a comercialização do plano, tudo amplamente detalhado pelos empresários da Solidus e da E4 durante as apresentações.

“Nossos parceiros saem daqui hoje prontos para iniciar as vendas com o material comercial em mãos, tabelas, códigos em sistema, campanha de vendas, premiações, folheteria, acesso à rede credenciada. Juntos vamos consolidar o Atitude Saúde como uma referência em qualidade e eficiência no mercado de saúde de Minas Gerais”, frisou Mário Mendonça.

Cerca de 150 convidados participaram da festa de lançamento em um ambiente acolhedor e descontraído com direito às delícias da gastronomia tradicional baiana, como o acarajé, apresentações artísticas e musicais que foram um atrativo à parte e contribuíram para o sucesso do evento.