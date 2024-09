Yelum prepara campanha para divulgar marca para consumidores

EXCLUSIVO – A Yelum, novo nome da Liberty Seguros e parte do Grupo HDI, lançará no início da próxima semana (9) uma campanha publicitária para divulgar a sua marca para a sociedade. A nova campanha leva em consideração conceitos que foram fundamentais para o desenvolvimento da marca, como “segurança e liberdade”.

De acordo com André Truzzi, vice-presidente de Transformação do Grupo HDI, ressaltou no evento que a empresa irá trabalhar na transição da marca sem atrito, porque ela deverá atuar em conjunto com as outras marcas do grupo: Alliro e HDI. “Yelum será uma marca premium, com uma jornada especial para o consumidor; a HDI remete à exatidão e a Alliro é uma marca mais acessível, com produtos mais simples e com coberturas menores”.

As três marcas juntas devem suprir a necessidade de consumo do cliente. “A estrutura multimarca tem benefícios, porque muitos processos são parecidos”, aponta Truzzi.

O vídeo de lançamento da campanha captura momentos cotidianos em que uma luz amarela – cor escolhida estrategicamente para o logo da Yelum – simboliza a confiança e a segurança que a marca pretende transmitir aos seus clientes.

Para amplificar o impacto da campanha, a nova marca adotou uma estratégia robusta de atuação em mídias de alto impacto e segmentadas. Dessa forma, o anúncio será veiculado em diversos canais, incluindo TV fechada, com inserções de 30 segundos em grandes redes do País. No digital, a seguradora estará presente no YouTube e nas redes sociais, incluindo LinkedIn, Facebook e Instagram, e em grandes portais, reforçando o alcance nacional. A ativação Out of Home (OOH) também é um componente chave do plano e contará com exibições em shoppings, edifícios comerciais e aeroportos de grandes capitais, somadas a uma estratégia de recorrência e exclusividade durante uma semana – a blast week – nas principais telas no Sul do país.

Kelly Lubiato