Europ Assistance tem solução para descarte ecológico de resíduos

Com a crescente preocupação ambiental e a necessidade de práticas sustentáveis, a Europ Assistance, apresenta um serviço inovador de descarte ecológico que facilita o destino correto de materiais não utilizados, como eletrônicos, eletroportáteis, eletrodomésticos e móveis.

Pouco sabem, mas o Brasil é líder na produção de lixo na América Latina, com cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos gerados anualmente. Apesar de 70% desse lixo receber a destinação adequada, apenas 3% é reciclado, o que revela um grande potencial de melhoria na gestão de resíduos. No caso do lixo eletrônico, o cenário é ainda mais preocupante: o Brasil produz 30% do lixo eletrônico da região, mas recicla apenas 2%.

Diante desse cenário, a Europ Assistance oferece um serviço que visa não apenas o descarte correto, mas também a conscientização ambiental. A empresa realiza a retirada dos materiais diretamente na residência do cliente, mediante agendamento prévio. Após a coleta, os materiais são cuidadosamente separados e destinados à reciclagem, minimizando os impactos ambientais.

Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, o serviço da Europ Assistance é financeiramente viável, sendo uma opção acessível em comparação a outros meios de descarte, como empresas de remoção. Os clientes também têm a comodidade de agendar a retirada no horário que for mais conveniente e, após o processo, recebem um Certificado de Descarte Sustentável, atestando a correta destinação dos materiais.

Segundo Rogerio Guandalini, diretor comercial, marketing e produtos da Europ Assistance, “nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes uma solução prática que alie comodidade e responsabilidade ambiental. Com esse serviço, esperamos incentivar mais pessoas a adotarem práticas sustentáveis em suas vidas cotidianas, contribuindo para a despoluição do planeta.”

O serviço de descarte ecológico da Europ Assistance está disponível em diversas regiões e pode ser solicitado através dos canais de atendimento da empresa, como telefone, WhatsApp ou SMS.