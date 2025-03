Sou Segura abre inscrição para novas associadas

A Sou Segura, entidade que promove a equidade de gênero no mercado de trabalho, informa que estão abertas as inscrições para profissionais interessadas em fazer parte da associação. As associadas têm acesso a diversos benefícios e vantagens, incluindo a participação em mentorias, eventos de networking e conteúdos exclusivos para turbinar a carreira.

Além disso, ainda contribuem para a causa da equidade de gênero no mundo corporativo. A associação à Sou Segura pode ser feita diretamente neste link: https://app.associatec.com.br/AreaAssociados.

Entre os benefícios para as associadas a Sou Segura oferece:

• Diferenciação de valores de convites para associadas em nossos eventos;

• Recebimento diário de newsletter do mercado de seguros e notícias globais;

• Publicação de artigo próprio após aprovação pelo conselho editorial;

• Descontos em eventos apoiados pela Sou Segura;

• Oportunidade de networking com diversos profissionais da área, inclusive em âmbito internacional;

• Possibilidade de convite para atuar como palestrante em eventos promovidos ou apoiados pela Sou Segura;

• Treinamento e mentoring conforme critério de elegibilidade;

• Convênios e parcerias que oferecem descontos às associadas no decorrer de 2025;

• Acesso aos descontos do clube de benefícios Allya.

A contribuição anual das associadas é de R$ 290,00, o que equivale a menos de vinte e cinco reais por mês. Esse valor pode ser parcelado em até seis vezes, conforme a política de parcelamento da operadora de pagamento. Caso a profissional pertença ao quadro de funcionárias de uma das patrocinadoras da Sou Segura nas categorias “Rubi”, “Safira”, “Esmeralda” e “Ametista”, o desconto proporcional será automaticamente aplicado na cobrança. Já para quem integra o quadro de funcionárias de patrocinadoras da categoria “Diamante”, haverá isenção de anuidade.