CORPe em parceria com a Medic Global chega ao Sul de Minas

A operadora Medic Global possui 40 anos de história com forte atuação no Sul de Minas, contando hoje com hospital próprio e rede credenciada. “A CORPe entra nessa parceria com exclusividade para distribuição do plano coletivo por adesão, que vai fortificar muito a marca da operadora no Sul de Minas”, comenta Manoel Fontes, superintendente regional Sul e Sudeste da CORPe Saúde. “Há tempos queríamos esta parceria, conseguimos a oportunidade e participamos também do desenvolvimento dos produtos juntamente com a operadora, o que será um diferencial, pois resultou em um plano com ótimo custo-benefício. A população do Sul de Minas é carente de produtos que podem ser contratados pelo CPF, como é o contrato coletivo por adesão”, ressalta.

A Medic Global oferece agora um produto que vai fazer toda a diferença atuando de Extrema a Pouso Alegre, atendendo 17 cidade do Sul de Minas e contanto com rede também na cidade de Bragança Paulista, “O beneficiário que pretendia comprar um plano para adesão, um plano pelo CPF, agora tem grande oportunidade: produto bom, rede excelente, preço adequado, premiação importante para os corretores. É dessa forma que a CORPe trabalha”, defende Manoel Fontes.

Ettore Campos, superintendente de Expansão e Novos Negócios, destaca que esta é mais uma parceria exclusiva para os corretores da CORPe, firmada no mês em que a administradora completa 12 anos de atuação. “Com a operadora Medic Global, iremos cobrir uma importante fatia da população do Sul de Minas Gerais. É mais uma exclusividade que diferencia a CORPe neste segmento competitivo das administradoras de benefícios no Brasil, por isso vejo que 2025 será mais um grande ano para nossa administradora de benefícios”, diz.

O diretor Comercial da Medic Global, Fábio Corradini, afirma que a operadora estava em busca de um parceiro que pudesse distribuir os produtos especialmente para associações e sindicatos do Sul de Minas. “A CORPe foi escolhida por simples motivos: é uma empresa séria, que tem atuado de forma correta e feito um crescimento sustentável, e tem os mesmos focos de crescimento que nós. Será uma parceria de grande sucesso que vai consolidar ainda nossa evolução no Sul de Minas”, declara.