Mapfre cresce 11% no seguro auto em Alagoas e Pernambuco

No primeiro semestre a Mapfre registrou crescimento de 11% na contratação de seguro auto nos estados de Pernambuco e Alagoas. Segundo Hamilton Sobrinho, diretor territorial nordeste da Mapfre, o resultado é fruto de um trabalho consistente e focado no fortalecimento do relacionamento com os corretores da região.

“Estamos muito satisfeitos com o crescimento da nossa carteira de seguro auto em Pernambuco e Alagoas. A confiança que nossos parceiros depositam na marca da companhia tem sido fundamental para impulsionar nossas vendas e alcançar essa marca”, destaca o executivo.

Hamilton destaca ainda a importância da diversificação da oferta de produtos e serviços oferecidos pela companhia que tem atendido às necessidades dos diferentes tipos de perfis da região. “Temos investido em produtos personalizados e em serviços de alta qualidade, o que tem contribuído para a fidelização dos nossos clientes e para a atração de novos segurados”, afirma.



Potencial do mercado de seguros auto

O mercado de seguro auto no Brasil possui um grande potencial de crescimento, especialmente nas regiões norte e nordeste, onde a penetração do seguro ainda é relativamente baixa em comparação com outras regiões do país. A estimativa do mercado é de que apenas 30% dos veículos no Brasil possuem algum tipo de cobertura de seguro, destacando um espaço de expansão a ser explorado.

A Mapfre tem apostado em agregar valor aos seus serviços, como na oferta de assistência e benefícios no programa de relacionamento, o que acaba por gerar uma interação mais frequente entre a companhia e seus segurados. “O nosso esforço tem sido em aumentar a percepção de valor do seguro pelos consumidores, o que facilita a percepção de que o seguro é útil no dia a dia e não apenas no ato do sinistro”, explica Sobrinho.