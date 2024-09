Caio Carvalho é novo VP da MDS Risks & Reinsurance

Com uma trajetória de 6 anos na MDS Brasil e mais de 15 anos de experiência no mercado de seguros, Caio Carvalho assume a vice-presidência de Risks & Reinsurance da MDS Brasil, consolidando sua atuação na empresa com foco em visão estratégica, inovação e excelência.

“É com grande satisfação que anuncio a promoção de Caio Carvalho. Este importante movimento reflete seu excelente desempenho e liderança na área de riscos empresariais. Tenho certeza de que, sob sua gestão, as áreas de riscos empresariais e resseguro continuarão a crescer e alcançar grandes conquistas. Gostaria também de agradecer ao Thiago Tristão por sua dedicação e comprometimento durante os 10 anos em que esteve conosco. Sua atuação contribuiu fortemente para o sucesso da nossa operação”, declara Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

“Estou honrado com a confiança depositada em mim para assumir essa nova posição. Liderar a área de riscos e resseguros da MDS em um mercado tão dinâmico representa um desafio significativo. Meu objetivo é seguir inovando e entregando soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes, sempre com foco em fortalecer as parcerias e expandir nossa atuação”, declara Caio Carvalho.

Caio já passou por grandes empresas do mercado segurador, como Yasuda, RSA, Allianz, AIG e Ensen.

O executivo é bacharel em administração de empresas pela PUC – Campinas, pós-graduado em Gestão de Seguros na Universidade Presbiteriana Mackenzie.