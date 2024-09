Bradesco Seguros lança Agenda do Carro com a Car10

A Bradesco Seguros acaba de lançar a Agenda do Carro, plataforma inédita no setor de seguros. A ferramenta, desenvolvida em parceria com a Car10, empresa especialista em conserto e manutenção do carro com atuação em todo o Brasil, foi feita para lembrar o cliente dos cuidados necessários com o carro via WhatsApp. A plataforma é gratuita e está disponível para todos os segurados do seguro auto da Bradesco Seguros.

“A novidade chega ao grande público durante a Semana Nacional do Trânsito, que reforça as normas do tráfego de veículos, para que o dia a dia de motoristas e pedestres se torne mais seguro. A manutenção constante e adequada dos carros é um fator que contribui intensamente para a segurança do trânsito”, afirma o Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

Ao incluir as informações do veículo e sobre o perfil de condução na Agenda do carro, o cliente passa a receber lembretes para manutenção prévia, a cada 10 mil Km; e lembrete sobre a data de renovação da CNH. Além disso, os segurados irão receber cupons de desconto para troca de óleo, pastilha, alinhamento, cristalização, lavagem a seco e tradicional, e outros benefícios. De forma rápida e fácil, o cliente ativa a Agenda do Carro.

“A parceria pioneira com a Car10 não só reflete a constante preocupação da Bradesco Seguros com a segurança dos clientes, como também promove a sustentabilidade ao enfatizar a manutenção preventiva dos veículos, contribuindo para a durabilidade e eficiência dos recursos automotivos”, destaca Menezes.