FenaCap assina cooperação para promoção da equidade racial

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) assinou na quinta-feira (19/09) um termo de cooperação com a Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial. A iniciativa resulta em um protocolo ESG, que auxiliará a entidade e suas associadas em ações voltadas aos colaboradores e à comunidade em que estão inseridas. A participação neste movimento é voluntária.

A assinatura ocorreu às vésperas do Dia da Inclusão e da Diversidade no Setor de Seguros, celebrado nesta quarta-feira (25/09). Entre os objetivos do Pacto estão aumentar a equidade racial no mercado corporativo no Brasil e incidir na cultura e na estrutura organizacional de empresas, mobilizando as companhias para a agenda ESG; além de ampliar e qualificar o investimento social privado e fortalecer organizações negras.

Para a FenaCap, a adesão ao Pacto é um passo crucial para a consolidação de ações efetivas, voltadas à diversidade e à equidade racial:

“Investir em promoção da equidade racial é uma medida urgente e necessária para que tenhamos uma sociedade cada vez mais pautada pelo respeito e pela diversidade. Um setor como a Capitalização, que está presente nos mais diferentes lares brasileiros, de todas as regiões do país, não pode ficar de fora de ações dessa natureza, e é por isso que a Federação assume aqui este compromisso”, afirma Denis Morais, presidente da FenaCap.

As empresas interessadas podem aderir à iniciativa por meio da assinatura do termo de parceria, divulgar sua participação no Pacto de Promoção de Equidade e calcular o seu respectivo Índice ESG de Equidade Racial (IEER), com o apoio de uma empresa certificadora. O objetivo é medir o desequilíbrio racial dentro das organizações. O Índice pode ser melhorado, por exemplo, com a adoção de ações afirmativas e com investimentos sociais em projetos e organizações pautadas em educação, cultura e outras frente de promoção social